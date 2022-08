Žďár zakázal pyrotechniku ve městě, výjimku má jen Silvestr a Nový rok

Vyhláška se týká celého zastavěného území města a pyrotechniky první až třetí kategorie nebezpečnosti. „Nová vyhláška se vztahuje na pyrotechniku nižších kategorií, s výjimkou Silvestra a Nového roku,“ řekl žďárský starosta Martin Mrkos.

Pyrotechniky nejvyšší, čtvrté kategorie se vyhláška netýká, s takovými nebezpečnými výrobky mohou manipulovat pouze lidé s odborným osvědčením Českého báňského úřadu.

Dosud regulovala používání pyrotechniky ve městě vyhláška z roku 2017. „Nová vyhláška je přísnější, protože v současné době neplatila na soukromé zahrady. Restrikce je větší, zákaz nově platí na celém zastavěném území města, tudíž pyrotechniku nelze používat ani na soukromých pozemcích,“ poukazuje vedoucí městské policie Martin Kunc s tím, že ze seznamu vypadlo pálení čarodějnic.

Vyhláška operuje s termíny, jako jsou „narušení veřejného pořádku“ nebo „občanské soužití“ či „zlepšení pohody bydlení“. Starosta zmiňuje i ekologický aspekt tohoto kroku. Výjimka platí pouze pro 31. prosinec v době od 6 do 24 hodin a 1. ledna v době od půlnoci do 4 hodin a následně od 6 do 22 hodin.

Ještě přísnější protinávrh těsně neprošel

Se stanovenými výjimkami má problém opoziční zastupitel Tomáš Augustýn (TOP 09 a Svobodní). „Proč platí na Nový rok od šesti hodin od rána? Nemám pocit, že šest ráno je ideální čas na to, aby někdo házel pod okny petardy. Pyrotechnika patří k Silvestru, tam jsem ochotný ji tolerovat, ale nevidím důvod, proč 1. ledna na státní svátek má člověk nadskakovat u oběda kvůli bouchání pyrotechniky za oknem,“ reagoval Augustýn v diskusi ke znění schvalované vyhlášky.

Jeho protinávrh, který by výjimku vztáhl pouze na silvestrovské odpoledne a noc do 4 hodin ráno, však o jediný hlas neprošel.

K přísnější regulaci měl výhrady i lídr opozičního hnutí Změna 2018. „Na prostý lid je potřeba přísnost. Kolik výtečníků jsme dosud chytili, jak jsme je potrestali?“ ptal se ironicky Jan Havlík.

Velitel strážníků Martin Kunc odvětil, že se některé provinilce povedlo potrestat. Zmínil případ z loňského prosince, který strážníci řešili v parku na Farských humnech. Odpalovači si totiž s pyrotechnikou stoupli přímo pod jeden z kamerových bodů. Hlídka jim pak předčasnou oslavu Silvestra znepříjemnila pokutou.

Vstoupit někomu na zahradu je problém

Na tiskové konferenci města však šéf strážníků přiznal, že vymahatelnost pokut bude komplikovanější. „Na veřejném prostranství je to jasné, problém je vstoupit v rámci přestupku někomu na zahradu,“ poznamenal Kunc. Ve správním řízení si mohou strážníci pomoci například záznamem.

Nová vyhláška se netýká například novoročního ohňostroje města nebo akcí, na kterých dělají objednané ohňostroje profesionálové s licencí. Ti ale zase musí respektovat regulaci nočního klidu, případně žádat o výjimku.

Nejbližší ohňostroj ve městě se měl konat při závodech dračích lodí třetí srpnovou sobotu. Kvůli souběhu akcí u Pilské nádrže se však organizátoři dohodli s pronajímatelem, že nebudou rušit večerní muzikálovou produkci.

Zatímco regulaci zábavní pyrotechniky nakonec v červnu žďárští zastupitelé odhlasovali, v tématu konzumace alkoholu na veřejnosti se na nové - zmírňující - verzi obecně závazné vyhlášky neshodli.

Ve městě platí od roku 2017 také například zákaz používání hlučných strojů při sečení trávy či řezání dřeva o nedělích a státních svátcích.