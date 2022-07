Pivo a víno v parku? Žďárští se přou o vyhlášku zakazující pití alkoholu

V návrhu nové verze obecně závazné vyhlášky (OZV) byl z míst, kde je konzumace alkoholu zakázána, vyřazen nejen park na Farských humnech, ale i náměstí Republiky, prostor před regionálním muzeem a za Domem kultury. Jde o místa, kde se konají společenské a kulturní akce.

„Na zastupitelstvu jsme se však nakonec na výsledné podobě vyhlášky bohužel neshodli, skončilo to ve stávajícím stavu,“ uvedl starosta Martin Mrkos (Žďár - živé město).

Problémem podle něj bylo i to, že se předešlého semináře, kde se poměrně složité téma probíralo, někteří zastupitelé nezúčastnili. Řešení tak nepřinesly ani dva podané protinávrhy.

Poslední a dosud stále platné znění OZV pochází z roku 2016. Popíjení na vyčleněných místech sice zakazuje, zároveň ale dává radním možnost schválit výjimky pro konání různých akcí a vyhovět tak žádostem pořadatelů. Takový postup se dosud praktikoval například na náměstí nebo právě na „Farčatech“, kde se běžně pít nesmí, ale konal-li se tam třeba Den Žďáru či Pivní slavnosti, lidé si drink díky výjimce dopřát mohli.

Individuální výjimky už udělovat nelze

„Individuální výjimky pro jednotlivé případy na základě žádosti už ale udělovat nelze. Výjimky, stejně jako samotný zákaz, musí být v OZV formulovány jako přímo použitelné obecné pravidlo chování - například Silvestr, 30. duben a podobně,“ nastínila Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu.

Vymezeny mohou být také časové úseky, v nichž se konzumace alkoholu i v zakázaných oblastech nebo jejich částech, povolí.

Radnici k revizi vyhlášky vedl kromě jiného případ Heřmanova Městce na Chrudimsku. Tam loni Ústavní soud zrušil část vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na některých veřejných místech. Sporná část tam stanovovala výjimku ze zákazu pro akce pořádané městem, což soud vyhodnotil jako nerovný přístup.

Přijdou-li Žďárští o možnost udělování výjimek, musí vedení města rozhodnout, zda v daných lokalitách dostanou lidé v konzumaci alkoholu stopku - a to včetně řady akcí, nebo zda se tam naopak pití kompletně povolí. V této otázce ale shoda na radnici nepanuje.

„Nejde o požívání, ale o chování“

Například zastupitel Vlastimil Forst (ANO) podal na jednání zastupitelstva protinávrh s preferencí zachování parku jako zóny se zákazem popíjení.

„Myslím, že kdybychom se naučili určitý prostor, třeba zrovna Farčata, vyhlásit sami pro sebe jako nealkoholový, můžeme to brát jako přednost. Uděláme nějakou akci Žďáru, ale to pivo si občané dají ve vedlejší restauraci,“ navrhl Forst. Na podniky a jejich zahrádky se totiž zákaz nevztahuje.

Naopak dle zastupitele Jana Havlíka (Změna 2018) by bylo lepší OZV zrušit zcela. „Nejde přece o to, jestli někdo požívá, ale jak se u toho chová. A ať mi nikdo netvrdí, že městská nebo státní policie nemá k zásahu proti lidem, co se někde povalují opilí, jinou možnost než podle vyhlášky. Samozřejmě že má,“ řekl Havlík.

Podle zkušeností městské policie ale vyhláška pomáhá strážníkům třeba u obchodních domů, kde lze problémové lidi s lahví v ruce vykázat dřív, než začnou budit veřejné pohoršení či znečišťovat okolí.

Strážníci by problémy řešili i bez vyhlášky

Na Farská humna nejsou ani nyní, kdy tam zákaz platí, výjezdy k popíjejícím výjimkou.

„Ovšem i v případě, kdy by se na tento prostor již vyhláška nevztahovala, jej budeme samozřejmě dál kontrolovat a problémy s lidmi, kteří konzumují alkohol, řešit dle konkrétní situace,“ dodal Luboš Skřivánek, zástupce vedoucího městské policie.

V současnosti ale zatím zůstává v platnosti vyhláška z roku 2016. „Nebyla dosud zrušena,“ sdělila tajemnice. Není-li v souladu se zákonem, mělo by vyzvat ministerstvo vnitra jako dozorový orgán město k nápravě, což se zatím nestalo.

Vyhláškou se vedení města bude ještě zabývat, na stole by se měla znovu objevit pravděpodobně v září, kdy je v plánu další zasedání zastupitelstva.