Koalice má málo hlasů, tak přizve hlasující experty. Opozice hrozí žalobou

Počet členů například finančního a kontrolního výboru na pelhřimovské radnici tak nyní může být devět, nebo taky jedenáct. Podle toho, jak se rozhodne předseda. Předsedové výborů získali rozhodnutím zastupitelstva možnost přizvat na jednání experty na danou problematiku, s jejichž pomocí mohou přehlasovat oponenty.



„Nikdy tady tato konstrukce nebyla. Slyším prvně, že by se na rozhodnutí předsedy přizvala nějaká osoba a měla právo hlasovací. A to se pohybuju v komunální politice dlouho,“ podivil se zvolenému řešení hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, který je v pelhřimovském zastupitelstvu za opoziční ČSSD.

„Odborník s hlasovacím právem není žádný odborník. Je to jen politický nástroj,“ přidává svůj názor na postup, který nikde jinde v kraji nefunguje, opoziční zastupitel Pavel Hájek (Změna pro Pelhřimov).

Podle jeho mínění jde pouze o politický kalkul. Pelhřimovští zastupitelé se totiž dohodli, že například ve zmíněném finančním výboru, jehož počet členů musí být lichý, bude zasedat devět lidí. To je stejný počet, jako je politických subjektů v zastupitelstvu. Podle zavedené tradice každý z nich nominuje do výboru po jednom člověku. V ten moment se však koaliční strany, které jsou čtyři, dostávají ve výboru do menšiny.

„Je to pouze pojistka pro koalici, aby udržela strategické výbory,“ myslí si Hájek.

Momentálně si nechává zpracovávat právní analýzu rozhodnutí. Pokud by řekla, že je krok zastupitelstva v rozporu se zákonem, hodlá se bránit. „Jsme připravení podniknout i právní kroky,“ potvrzuje Hájek.

Odborníky musí schválit zastupitelstvo, říká starosta

Podle vedení pelhřimovské radnice jde však o zbytečný poprask a starosta Ladislav Med (ODS) nevidí jediný důvod pro to, aby bylo rozhodnutí napadeno.



„Nevidím nic divného na tom, že si zastupitelstvo řekne, kolik bude členů výboru s hlasovacím právem. Tady to bude devět členů plus dva. A záleží jen na předsedovi, zda je přizve. Vybrané odborníky ale musí stejně schválit zastupitelstvo,“ popisuje Med.

V praxi to má podle jeho pohledu fungovat tak, že pokud bude předseda daného výboru či komise mít pocit, že projednávaná problematika přesahuje kvalifikaci politických nominantů, může se rozhodnout, že přizve na pomoc dva odborníky.

„Politické strany leckdy nanominují kdekoho, kolikrát jsou to lidé, kteří dané problematice ani nerozumějí. Ve výboru přece nemusí být pouze politicky angažovaná osoba,“ dodává starosta.

„Považuji za prospěšné, aby tam odborníci byli. A nemyslím si, že by bylo dobře, aby neměli hlasovací právo,“ podpořil řešení také místostarosta Zdeněk Jaroš (TOP 09).

Jména nominantů zaznějí na příštím jednání v únoru

Podle Medových slov si vedení města před tím, než se rozhodlo tento krok udělat, nechalo zpracovat právní analýzu. Ta prý tento postup posvětila.

Předsedou finančního výboru je Medův spolustraník a dlouholetý starosta Pelhřimova Leopold Bambula. Ten v nominaci odborníků s hlasovacím právem také problém nevidí.

„Nepředvídejme hned dopředu, že je to dělané z toho nebo onoho důvodu. Osobně nemám problém s tím, že hlasování ve finanční výboru dopadne poměrem 4:5. Vždy to pak stejně půjde do zastupitelstva a teprve to bude s konečnou platností rozhodovat,“ pronesl Bambula.

V tom má současná koalice většinu jedenácti hlasů proti deseti.

Předsedové výborů mají jména svých nominantů na místa odborníků přednést na příštím zasedání zastupitelů. To se uskuteční v únoru. „Zatím nemám signál, že bude donominována nějaká komise nebo výbor,“ uvedl ve středu odpoledne starosta Med.