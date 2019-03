Vedení Žďáru myslí na byty, obchvat i koupání, na čističku ale zapomnělo

Vedení Žďáru se chce zaměřit na výstavbu městských bytů i dříve naplánované akce včetně rekonstrukce Nádražní ulice, další úpravy středu města nebo nové úseky páteřní cyklostezky. Investice nechybí v nedávno zveřejněném programovém prohlášení staronové koalice ve složení Žďár - Živé město, ANO, lidovci a ODS.



Novinkou by měla být výstavba městských bytů. Pro tyto účely už má město vytvořený fond, v němž je kolem patnácti milionů korun.

„Rádi bychom do konce roku zadali projekt. Pokud to dobře půjde, začal by se příští rok stavět první dům se závazky. Jednalo by se o dům s dvanácti až dvaceti bytovými jednotkami,“ řekl místostarosta Josef Klement (KDU-ČSL).

V kapitole „Dopravní infrastruktura“ nechybí spolupráce s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) na pokračování východního obchvatu města, tedy propojky mezi Jihlavskou a Brněnskou ulicí. Podle harmonogramu ŘSD by se měl 780 metrů dlouhý úsek začít stavět v roce 2021. Vznikne kvůli tomu i kruhový objezd v místě křižovatky Jihlavské a Chelčického ulice.

Zanedbaná Nádražní ulice se rekonstrukce dočká už letos

Město bude letos pokračovat v budování páteřní sítě cyklostezek. V přípravě je část od Pilské nádrže do místní části Stržanov a také přemostění Sázavy na Farských humnech a napojení na stávající stezku v ulici 1. máje.

I nadále by měla pokračovat rekonstrukce středu města podle schválené „Strategie Centrum“. Rekonstrukce prostranství kolem Tvrze a kostela svatého Prokopa, tedy jedné z nejstarších částí města, je podle vedení města v projekční fázi.

Konečně by mělo dojít na rekonstrukci první části Nádražní ulice. Zanedbaná ulice by se měla proměnit do podoby reprezentativní městské třídy. „Nádražní ulice by se měla dělat už letos,“ poznamenal Klement. Jako první by měl přijít na řadu úsek od kruhového objezdu u Ivana po poštu.

Opozice: Jak jste mohli zapomenout na stavbu za 150 milionů?

Zástupcům opozice však mezi prioritami některé body chybí. „Větší pozornost určitě zasluhuje životní prostředí. Vůbec tam není zmínka o čistírně odpadních vod. Jak může někdo pominout stavbu, která bude stát kolem 150 milionů? Žďár se bez ní dál nemůže rozvíjet, protože kapacita ČOV už nedostačuje. S tím souvisí například i rozvoj podnikání,“ podivuje se Dagmar Zvěřinová z ČSSD, která je šéfkou předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací (SVK) Žďársko.

Modernizace zařízení, které patří SVK Žďársko a provozuje ji Vodárenská akciová společnost, si vyžádá v nejbližších letech výraznou investici. Žďárští radní se před rokem a půl usnesli, že na modernizaci „čovky“ přispějí maximálně čtyřicet milionů korun. „Vedení města raději kličkuje a řeší koupací biotop,“ vadí bývalé starostce.

Koupací biotop se v programovém prohlášení skrývá ve větě o zahájení diskuse o možnostech přírodního koupání.

„Snažíme se vytipovat místa, kde by šlo vystavět přírodní koupaliště, například ve formě koupacího biotopu. Přírodní koupání Žďárákům palčivě chybí. Většina rybníků je už během června plná sinic,“ míní místostarostka Ludmila Řezníčková (ANO).