Poesiomat v Humpolci je jako první na kliku, recituje i „Magora“ Jirouse

V Humpolci není originální automat náhodou. Ve městě žil například básník Jan Zábrana, od jehož narození v pátek uplynulo 90 let. S Humpolcem byl spjat i básník a bohém Ivan Martin Jirous, který se zde narodil a letos to bude 10 let od jeho smrti.



Autorem poesiomatu je kavárník Ondřej Kobza, který po Česku, ale i po světě, rozmístil již na 20 těchto originálních přístrojů. Ten humpolecký je však novým prototypem, s kterým je Kobza konečně spokojený.

„Novinkou je mechanické ovládaní klikou. Už není potřeba připojení k elektřině. Přístroj je voděodolný a novinkou je i to, že poezie není náhodně vybraná, ale má úzkou spojitost s daným místem,“ vysvětluje Ondřej Kobza s tím, že následující „recitující“ poesiomaty by měly být dělány právě po vzoru toho humpoleckého.

Výběr poesie a autorů měl na starosti spisovatel a publicista Miloš Doležal. „Téma bylo jasné. Myšlenkou je Humpolec, jeho zvláštní magie, vůně, hlas a zvuky. Díky poesiomatu je tak možné se zde zastavit a zažít město s hlasy různých básníků, spisovatelů a osobností tohoto kraje, kteří zde žili, bydleli, procházeli se a také ho nosili v srdci,“ říká.

V poesiomatu je možné přehrát si až dvacet textů. Nejedná se jenom o poesii, ale i o vzpomínky či citáty. V nabídce jsou například texty Jana Zrzavého, Ivana Martina Jirouse, Víta Tajovského, Jiřiny Zábranové nebo Zdeňka Matěje Kuděje. Zajímavou historii Humpolce připomenou třeba i texty Mejly Hlavsy.

Zvukové záznamy pocházejí z archivu Českého rozhlasu i ze soukromých nahrávek Miloše Doležala.

Slavnostního odhalení se v pátek zúčastnil Vratislav Brabenec, hudebník, literát, saxofonista hudební skupiny The Plastic People of the Universe a blízký Jirousův přítel.