Bývalá kasárna v Pístově by mohli obsadit hasiči, záchranáři a policisté

Na projektu se má podílet město Jihlava, Kraj Vysočina a Hasičský záchranný sbor (HZS), který by měl být nositelem celého záměru.

„V posledních letech máme čím dál větší problémy najít na Vysočině vhodné místo, kde by bylo možné cvičit jednotlivé zásahy. Bývalý vojenský areál si o takové využití jasně říká,“ uvedl Jiří Němec, ředitel HZS Kraje Vysočina.

Pro město Jihlava, které vlastní část pozemků, je to konečně smysluplný záměr, jak s chátrajícím areálem po armádě naložit.

„Pístovská kasárna jsou v tuto chvíli bez využití. Je to rozlehlý areál, kde jsou skladovací prostory a několik opuštěných budov. Město se dlouho trápilo tím, jak prostor využít. Až tato varianta nám přijde smysluplná. Věřím, že se tam budou sjíždět k tréninkům i soutěžím všechny složky IZS z celé republiky. Věřím, že to bude krajská a městská pýcha,“ řekla primátorka Karolína Koubová (Fórum).

Nápadů, jak využít kasárna, bylo v minulosti hned několik. Všechny ale ztroskotaly. Uvažovalo se, že by se tam mohly vybudovat vysokoškolské koleje, věznice, domov důchodců či dokonce závodní okruh Jihlava Ring pro formule a motorky.

K záměru multifunkčního výcvikového střediska pro hasiče, záchranáře a policisty zatím neexistuje studie ani projektová dokumentace. Vše bude zřejmě během na dlouhou trať.

„Dokud nebudeme vědět, jak bude areál velký či jak bude možné využívat tankodrom, je předčasné hovořit o projektové dokumentaci,“ uvedl šéf krajských hasičů.

Memorandum o spolupráci? Zatím na rok

Zastupitelé Kraje Vysočina a města Jihlavy ale projektu věří a na svém posledním zasedání odsouhlasili podepsání memoranda o vzájemné spolupráci tří stran při vzniku tohoto střediska. „Prospěje nejen městu, kraji, ale i v rámci republiky to bude zajímavý projekt,“ prohlásil například městský zastupitel David Beke (ODS).

V podobném duchu pak hovořili i opoziční zastupitel za ANO Jiří Pokorný nebo hejtman Vítězslav Schrek (ODS).

Třetím partnerem bude Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina. Ten už také získal souhlas generálního ředitelství HZS k podpisu memoranda o spolupráci. Všechny tři zainteresované strany teď stojí před jeho podpisem.

„Je to velmi ambiciozní projekt, ale krajský ředitel HZS Jiří Němec je pro mě zárukou, že to dotáhne do konce,“ uvedl například náměstek hejtmana Lukáš Vlček (STAN).

Platnost memoranda o spolupráci všech tří subjektů má trvat zatím jeden rok. „To je dostatečně dlouhá doba na to, aby hasičský záchranný sbor, potažmo ministerstvo vnitra, řekly, že mají skutečný zájem podpořit vznik tohoto střediska,“ pravil hejtman Schrek s tím, že memorandum lze opětovně prodloužit.

Město vlastní jen část areálu

Prozatím se debatuje o tom, aby vše bylo v souladu s územním plánem, a také o velikosti celého střediska. To by podle Davida Bekeho mohlo mít 35 až 40 hektarů.

Město Jihlava je majitelem pouze části bývalého vojenského areálu. Část patří sousední obci Rančířov, pozemkovému úřadu i některým soukromým vlastníkům.

„Pro potřeby výcvikového střediska bychom stáli o pozemky, které jsou na katastru Rančířova, ale nepatří obci. Jde hlavně o pozemky státu. Dále bychom potřebovali směnit některé soukromé pozemky vedle kasáren. S vlastníky jsme začali jednat,“ poznamenal Beke.

Ve hře je i cvičná dálnice a železnice

Největší plochu výcvikového střediska by měla zabírat jízda v terénu s hasičskými vozy, počítá se v ideálním případě i s využitím bývalého tankodromu. V areálu by mohl vzniknout také úsek dálnice či železnice, na nichž by se mohly modelovat určité krizové situace.

Některé stávající budovy, jež jsou v havarijním stavu, by se zřejmě musely zbourat. Ale i sutiny by výcvikové středisko využilo například pro trénink kynologů. „Naše činnost je tak široká, že určitě najdeme využití na každý kout, který by tam byl k mání,“ usmívá se vysočinský ředitel HZS Jiří Němec.

V minulosti vojenský areál využívala k výcviku například Policie České republiky. „Nacvičoval se tam zásah proti aktivnímu střelci. Jsou tam dobré podmínky. Je tam budova se schodištěm, jednotlivé místnosti, únikové cesty,“ popsala mluvčí Dana Čírtková. „Pokud by v kraji vzniklo nějaké výcvikové středisko pro IZS, tak to může jenom zkvalitnit jejich vzájemnou spolupráci a připravenost,“ dodala.

Středisko by ráda využívala i Záchranná brigáda kynologů Kraje Vysočina. „Pro výcvik záchranářských psů je nutné neustále měnit místa výcviku. Jezdíme různě po republice, takže určitě bychom nový areál uvítali,“ uvedla vedoucí výcvikářů Irena Králová.