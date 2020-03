Začala stavba obchvatu Brodu, jehož stavební povolení „ostřeluje“ farmář

Všechny současné problémy se týkají sporů s farmářem Miroslavem Hrtúsem. Ten byl v minulosti jediný, s kým se město a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nedohodly na odprodeji či směně pozemku potřebného pro obchvat. Od té doby konflikt bobtná, mnohé jeho aspekty řešily a řeší soudy.



Situace zašla tak daleko, že se koncem minulého týdne o přípravu stavby havlíčkobrodského obchvatu na jednání s vedením ŘSD zajímal premiér Andrej Babiš.

„Stavba obchvatu Havlíčkova Brodu je blokována pět let,“ prozradil premiér po jednání.

Zatím posledním jablkem sváru se stalo stavební řízení na takzvané přidružené objekty. To jsou polní cesty, místní komunikace, jejich napojení, chodníky či vodohospodářské stavby. Stavební povolení k nim má vydat stavební odbor městského úřadu v Havlíčkově Brodě.

Jenže se tak dosud v některých případech stát nemohlo, stavební povolení bylo sice vydáno, ale není pravomocné.

„Z důvodu podání odvolání osobou, která o sobě tvrdí, že je účastníkem řízení v případě dvou stavebních objektů. Stavební úřad usnesením rozhodl, že účastníkem řízení není, odvolání považuje za nepřípustné a bude předáno odvolacímu orgánu,“ vysvětlil vedoucí stavebního úřadu Zdeněk Paukeje.

Farmář: Choval bych se slušně, kdyby se ke mně chovali slušně

Ona osoba, která podala odvolání, je Miroslav Hrtús. „Podle stavebního zákona, když sousedím s parcelou, na níž se staví, jsem stavbou dotčen. Protože nejsem účastníkem řízení, nebylo mi umožněno se k ní vyjádřit. Úřad obchází zákony,“ tvrdí farmář.

Tento stav chce Hrtús napravit. Zatím jen odvoláním, pokud mu ale vyhověno nebude, je rozhodnut podat další žaloby.

ŘSD i vedení radnice však v jeho snaze vidí jen další obstrukce. „Pan Hrtús chce být účastníkem všeho, aby toho mohl co nejvíc rozstřelit. On to prostě ostřeluje od samého počátku. Využívá veškerých možností naší legislativy, aby stavbu obchvatu znemožnil,“ ostře se do něj pustila ředitelka jihlavské správy ŘSD Marie Tesařová.

Obdobně situaci vidí ale i havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek. „Pan Hrtús už dávno veškeré své kroky nedělá proto, že mu jsou údajně krácena práva, ale pouze kvůli tomu, aby vyvolal co nejvíce obstrukcí,“ tvrdí.

„Kdyby se ke mně ŘSD i město od samého počátku chovaly slušně, i já bych se k nim choval slušně. Pokud se ke mně někdo od počátku staví tak, že mi jen nadiktuje podmínky, schovává se za vyvlastňovací zákony a v podstatě nejedná, protože nemusí, já budu jednat tak, jak můžu,“ reagoval na jejich slova farmář.

Další eskalace sporu by termín výstavby (zatím) ohrozit neměla

Zároveň napadl i platnost stavebního povolení na samotné těleso obchvatu. Podle něho jsou v něm propadlé platnosti některých vyjádření.

Jihovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu Jihovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu Obchvat obkrouží čtvrtinu Havlíčkova Brodu z jihu a východu. Spojí výpadovky na Jihlavu a na Pardubice.

Bude dlouhý přes čtyři kilometry.

Povede od bývalého motorestu Selská jizba na Herlify a Termesivy, přes řeku i železniční trať. Na severovýchodní část se napojí u hypermarketu Albert.

Vedle jedenácti mostů na něm budou dvě mimoúrovňové křižovatky, jedna protihluková stěna a na obou koncích kruhové objezdy.

Současně se stavbou obchvatu budou přestavěny čtyři kilometry ostatních komunikací, zejména v blízkosti Termesiv, Futaby a Novotného Dvora.

Sdružení firem Strabag, M-Silnice a Porr slibuje obchvat postavit za 1,598 milionu korun, odhadované náklady činily 1,163 milionu.

Do provozu má být obchvat uveden ve druhé polovině roku 2022.

Tesařová to odmítá a naopak tvrdí, že samotné dílo obchvatové komunikace současnými spory dotčené není a je po administrativní stránce vyřešeno.

„Byla sice podána kasační stížnost, ale než ta se při současné rychlosti našich soudů vyřeší, bude obchvat postaven,“ řekla Tesařová.

Ani současná eskalace sporu by podle ní neměla budování obchvatu - alespoň zatím - výrazně ovlivnit. I kdyby se k soudu kvůli stavebnímu řízení na přidružené objekty dostala další Hrtúsova žaloba, neměl by proces odkladný účinek. Stavba by tudíž mohla běžet dál. Horší by bylo, kdyby části stavby neměly z jakéhokoliv důvodu pravomocné stavební povolení.

Za této situace do terénu vyjely první bagry. Skrývat ornici začaly hned na několika místech budoucího obchvatu zároveň, například u kruhového objezdu u Alberta. Tam také byla stavba loni počátkem prosince slavnostně zahájena. Zároveň byly pokáceny stromy podél silnice na Bartoušov, kterou obchvat překříží.

„Počítáme s tím, že v průběhu března budeme pokračovat skrývkou ornice na hospodářsky využívaných zemědělských plochách. V dubnu by měly být zahájeny zemní práce a následně práce na zakládání mostních objektů. Celkem bude přemístěno 69 tisíc metrů krychlových ornice a dalších 760 tisíc kubíků zeminy,“ vzkázala před časem mluvčí dodavatelské stavební společnosti Strabag Edita Novotná.