Obchvat Brodu je nutné dokončit, naznali úředníci. Jeho stavba opět běží

Vlk se nažral a koza zůstala celá. Tak by se dalo charakterizovat současné dění kolem stavby jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu. Po kratičké pauze se práce na něm znovu rozeběhly. A to i přes to, že soud zrušil pravomocné stavební povolení. Úředníci naznali, že jinak než dokončením díla postupovat nelze.