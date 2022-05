Soud poslal obchvat Havlíčkova Brodu k ledu. Řeší se, co bude dál

„V pátek bude na místě pracovat komise sestavená z pracovníků místně příslušného stavebního úřadu a zástupců ŘSD, zhotovitelů a ministerstva dopravy. Bude přesně určovat jednotlivé stavební objekty, jichž se týká rozhodnutí soudu,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

„Zároveň z toho jednání logicky vyplyne souhrn stavebních objektů, kterých se rozhodnutí soudu netýká a jejichž stavba může i nadále pokračovat,“ dodal Rýdl. Některé přidružené objekty totiž vznikají na základě jiných stavebních povolení.

Soud dal farmáři za pravdu

Do problémů se brodský obchvat dostal v polovině března, kdy krajský soud v Brně vyhověl návrhu farmáře Miroslava Hrtúse a zrušil pravomocně vydané stavební povolení.

Podle Hrtúse nejsou řádně vyřešeny budoucí vlivy stavby, zejména její imise působící na okolní pozemky. Farmář kvůli tomu požadoval přezkoumání takzvaných závazných stanovisek, což ministerstvo dopravy odmítlo. Soud mu však dal za pravdu. „Ten rozsudek je podle nás správný a je potřeba tu stavbu a její vlivy na životní prostředí přehodnotit,“ uvedl už dříve pro Český rozhlas Hrtús.

Farmář tvrdí, že od něho jde pouze o obranou reakci na kroky státu, který se staví „do role mocipána“ a s vlastníkem půdy si může dělat, co chce.

Ačkoliv soud vynesl verdikt už před dvěma měsíci, na stavbě se ještě několik týdnů normálně pracovalo. Zastavit práce může až příslušný stavební úřad na základě místního šetření. A to se má odehrát právě dnes. Vydat rozhodnutí by úřad měl do deseti dnů.

Stavbu musí zabezpečit a budou ji hlídat

Ředitelství silnic a dálnic zvažuje, že na tuto dobu – než úřad stanoví, které objekty bude třeba zakonzervovat – práce na stavbě obchvatu zcela zastaví. „Za stavbu jsme zodpovědní, ať už stojí, nebo běží. Nesmí na ní docházet ke škodám na majetku a na zdraví. Pokud by stavba měla deset dnů stát, znamenalo by to, že ji musíme i střežit,“ podotkl Jan Rýdl.

Na kolik se charakter prací na stavbě obchvatu po rozhodnutí soudu změnil či případně omezil a jak bude zakonzervování stavby vypadat, se MF DNES ptala i zhotovitele. Jasnou odpověď ale nedostala.

„Prosím o pochopení. V tuto chvíli je kompetentním k vyjádřením ohledně dalšího postupu pouze investor,“ omluvila se mluvčí společnosti Strabag Edita Novotná.

Firma Strabag obchvat staví společně s partnerskými firmami Porr a M-Silnice. Před svým odchodem budou muset stavební firmy celé staveniště zabezpečit, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku a zdraví. Zajištěné musí být například i odvodnění, v bezpečném stavu a proti přístupu nepovolaných osob musí být zajištěny rozestavěné mosty.

Jak upozornil Jan Rýdl, zakonzervování nebude na roky, ale spíše na týdny či v horším případě měsíce. ŘSD se ještě nevzdalo naděje, že i přes současné problémy se podaří dodržet termín zprovoznění na konci příštího roku. „Všemi možnými cestami se snažíme dosáhnout situace, kdy bychom opět měli stavební povolení v právní moci a mohli pokračovat ve stavbě,“ ujistil Rýdl.

Jednání probíhají na nejvyšší možné úrovni, za farmářem Hrtúsem na Vysokou u Havlíčkova Brodu před týdnem osobně zajel ředitel ŘSD Radek Mátl. „Jednání bylo věcné, za účasti jeho právníka. Hledali jsme nějakou cestu, zdali jsme schopni se domluvit,“ řekl Mátl.

Dodal, že Hrtús slíbil, že své podmínky pošle co nejdříve. Ředitelství pak zváží, jestli jsou pro něj splnitelné. Kdyby zemědělec odvolání stáhl, mohla by stavba pokračovat.

„Je to otázka dvou tří měsíců“

ŘSD za brodský obchvat bojuje ještě na jedné frontě. Ve spolupráci s metodickým vedením ministerstva dopravy hledá způsoby, jak doplnit dokumentaci, aby vyhověl veškerým námitkám soudu.

„Je otázka dvou tří měsíců, jak se situace vyvine. Myslím, že někdy v létě budeme moudřejší,“ uvedl pro ČTK Radek Mátl.

Kdyby se do tří měsíců záležitosti podařilo vyřešit, věří, že by bylo možné obchvat do konce příštího roku zprovoznit.

Jihovýchodní obchvat Brodu se staví od počátku roku 2020. Čtyři kilometry dlouhá silnice za skoro jednu a tři čtvrtě miliardy korun má spojit výpadovky na Pardubice a na Jihlavu a vyvézt tranzitní dopravu z přetížené Masarykovy ulice v centru.

V současné době už jsou práce za polovinou. Dokončen byl například jižní kruhový objezd, běží zásadní zemní práce, takřka před dokončením je stavba jedenácti mostů, začalo se s výstavbou dvou mimoúrovňových křižovatek.