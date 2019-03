Novým pavilonem má primář dětského splněno, překvapil ho výsledek sbírky

Po dvou letech v provizoriu čeká lékaře a sestřičky - a s nimi i některé pacienty - dětského oddělení novoměstské nemocnice opět stěhování. „Tentokrát to bude o poznání radostnější,“ říká o přesunu do nové budovy za 76 milionů korun primář Martin Chalupský.



Stěhování z provizoria na gynekologicko-porodnickém oddělení do nové budovy už začalo. Jak probíhá?

Odborné ambulance, které jsou v přízemí novostavby, jsme přestěhovali 4. a 5. března. Lůžkové oddělení přijde na řadu 11. a 12. března.

Je nejnáročnější stěhovat právě lůžkové oddělení?

Ano. Budeme se snažit provoz zeštíhlit. I když už chřipková epidemie odeznívá, přesto máme pacientů pořád dost. Budeme se muset přestěhovat i s nimi. Ambulance se stěhují snadněji, protože vyšetření se dají odložit a přesunout, ale na lůžkách nikdy nevíte, co zrovna přijde. Musíme přestěhovat pacienty, vybavení, změnit telefony, nainstalovat počítače...

Kolik máte pacientů?

Standardní čísla pro lůžkové oddělení jsou 1 500 dětí plus 1 000 rodičů za rok. Aktuálně máme asi 15 dětí a 10 rodičů, to znamená, že v tuto chvíli bychom stěhovali 25 lidí.

Technický náměstek nemocnice před dvěma roky sice říkal, že si i v provizoriu oproti starému oddělení polepšíte, ale stejně: jak jste to dva roky vydrželi?

Je pravda, že část patra na gynekologii, kde jsme měli náhradní prostory, byla lepší než ty naše původní. Ale přišli jsme o významnou část lůžek. Museli jsme průběžně řešit potřebu hospitalizace a umístění dospělých. To byl náš největší problém - mít lůžka pro akutní pacienty. Řešili jsme, koho propustit domů, aby to nebylo uspěchané. Některé naše pacienty převzalo chirurgické oddělení.

Na novou budovu si určitě rychle zvyknete. Jste rád, že Kraj Vysočina coby investor místo rekonstrukce staré budovy z padesátých let nakonec zvolil demolici a výstavbu nového pavilonu?

Ze začátku se rekonstrukce jevila levněji, ale v propočtech se ukázalo, že by to levnější nebylo. Jsem rád, protože původní budova byla prostorově malá. Sociální zařízení bylo na chodbě, ty pokoje byly opravdu malé. Nyní si o několik tříd polepšíme. Primariát jsem přebíral s tím, že když se mi povede přesvědčit politiky a postavit nové oddělení, budu mít splněný svůj hlavní cíl. Když už se mi v rámci primariátu nic jiného nepovede, budu spokojený.

Je to splněný sen obzvláště pro zaměstnance, kteří už na oddělení něco zažili?

Máme celkem stabilní personál, jsme zde společně i desítky let, a ty naše diskuse se stále točily kolem budovy, kdy už to bude a proč to ještě není. Nevím, o čem si teď budeme povídat. (směje se)

Před časem hrozila v Novém Městě stávka lékařů. Jak je na tom vaše oddělení personálně?

Před pěti lety byl problém, když odešli z lůžek někteří ambulantní specialisté a zůstali jen na ambulanci nebo šli do privátní sféry. Museli jsme doplnit stav absolventy, byla to těžká doba. Teď mě trápí spíš odchody kolegyň na mateřskou, protože pediatrie je hlavně o ženách. Jinak máme docela stabilní tým. Ani u sestřiček žádné výkyvy nejsou. Počet osob je jiný než počet úvazků, specialisté nejsou v ambulanci pět dní v týdnu. Obsluhujeme diabetologickou, endokrinologickou, dvě alergologické, gastroenterologickou, nefrologickou a kardiologickou ambulanci. Na lůžkovém oddělení potřebujeme čtyři až pět lidí včetně novorozeneckého.

Kolik se vybralo ve veřejné sbírce na vybavení nového dětského oddělení?

Dva a čtvrt milionu korun. Byl jsem překvapený, jak vysoká částka se sešla. Gros je od sponzorů, větších firem, měst a obcí, peněžní dary od jednotlivců, ale i drobných dárců, kteří přispívali do kasiček. Také je v tom zahrnutý výtěžek z benefičního koncertu Michala Hrůzy. Opravdu mě překvapilo, jak velká podpora se zvedla. Možná je to díky tomu, že je to pro dětské. Ale i na dřívější sbírky na urologickou a předtím chirurgickou věž se vybralo vždy přes milion. Myslím, že jsou tu dobří a vstřícní lidé ochotní přispět na dobrou věc. My si díky tomu můžeme dovolit vybavení ve vyšší kvalitě. Cena mobiliáře je opravdu vysoká, odhad plánovaných investic byl tři miliony korun, nevím, jestli to je definitivní číslo.

Na den otevřených dveří přišly minulou středu davy lidí. Čekal jste tak velký zájem?

Od rána byl opravdu velkých zájem. Chodili i bývalí zaměstnanci, školáci a studenti. Do sbírky se spontánně zapojila i mládež. Třeba studenti gymnázia sami od sebe udělali dobročinnou akci a vybrali díky ní přes dvacet tisíc korun.