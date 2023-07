Na tábor s vlastním povlečením. Vysočinou se šíří svrab, varují hygienici

Zákožka způsobuje svrab, což je velmi nakažlivé kožní infekční onemocnění, které se projevuje úporným svěděním. Během velmi krátké doby – dvou až tří minut od setkání s novým hostitelem – se samička zavrtává do kůže. Tam vytváří několikamilimetrové chodbičky, do nichž klade vajíčka.

Co je dobré vědět Charakteristika Přenosné infekční kožní onemocnění. Původcem je roztoč zákožka svrabová, který žije v kůži člověka. Dospělá samička má velikost 0,3–0,4 mm, sameček je poloviční. Oplodněná samička se zavrtává do kůže a vytváří chodbičku, kde denně klade 2–3 vajíčka, ze kterých se po čtyřech dnech líhnou larvy. Po dvaceti dnech se z nich vyvinou nové samičky. Příznaky Intenzivní svědění, hlavně v noci. Vyrážka na místech, kde je malá tloušťka kůže, jako jsou meziprstní prostory rukou či nohou, zápěstí, lokty, podpaží, kůže kolem pupku a prsních bradavek, genitálie, hýždě a plosky nohou. Postupně může postihnout takřka celou kůži. Na ní jsou okem patrné chodbičky, které svrab vytváří. Léčba Svrab se léčí lokálně mastmi, jež předepisuje lékař. Pokud někdo onemocní svrabem, je nezbytné léčit všechny členy domácnosti a sexuální partnery, vyloučit další kontakt s nemocným. Všechno osobní a ložní prádlo včetně ručníků je nutné denně měnit, vyprat na 60 °C, vyžehlit na nejvyšší teplotu. Co není možné vystavovat vysoké teplotě či prát, je nutné uskladnit v uzavřených plastových pytlích na větraném místě až 7 dnů.

V posledních měsících hygienici na Vysočině zaznamenali výrazný nárůst tohoto onemocnění. Největší počet případů je u mladých lidí ve věku od patnácti do devatenácti let. Onemocnění se však podle hygieniků dotýká všech věkových skupin obyvatel. Šířit se může v ubytovnách i v rekreačních zařízeních.

„Když se objeví příznaky, je třeba neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Léčba samotná je pak poměrně snadná,“ nabádá Šimon Veleba, ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina.

Za prvních pět měsíců mají krajští hygienici hlášeno 172 případů svrabu. Za červen přibylo dalších 27 případů. Je to více než trojnásobek než v letech 2018 a 2019.

„I když nepatříme mezi kraje nejvíce zasažené, i u nás jsme zaznamenali nárůst počtu případů. Porovnali jsme údaje za první tři měsíce letošního roku se stejným obdobím let 2018 a 2019. V roce 2018 bylo v našem kraji hlášeno za první čtvrtletí 33 případů svrabu a o rok později 35 případů. Za leden až březen roku 2023 je hlášených pacientů již 112. Je to více než trojnásobek. Přitom za celý rok 2018 jsme evidovali 146 případů a za celý rok 2019 pak 161 případů svrabu,“ nahlíží do statistik Hana Pavlasová, ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina.

Svrab se přenáší úzkým tělesným kontaktem s nemocným člověkem, například při pohlavním styku. Při běžném kontaktu, jako je podání ruky, k nákaze nedochází.

K přenosu může podle odborníků dojít i kontaminovaným ložním prádlem, ručníky, oblečením, přikrývkami nebo spacími pytli, když jsou tyto předměty použity bezprostředně po nakažené osobě. K šíření nákazy může docházet vlivem nízké hygienické úrovně například v ubytovnách či některých rekreačních provozovnách. Šíří se ale také v dětských kolektivech.

Zvláště teď, v době prázdnin, kdy děti odjíždějí na tábory a rodiny na dovolené, by měli být lidé obezřetní. „Na první pohled poznáme, jestli je ubytovací zařízení udržováno v čistotě a jestli jsou měněna povlečení. Správně by ubytovatelé měli používat lůžkoviny, které lze vyvařit. Každé povlečení by také mělo být přežehlené či vymandlované na vysokou teplotu,“ připomíná mluvčí krajských hygieniků Jana Böhmová.

Pokud jde o dětské tábory, tak hygienici doporučují, aby si děti mezi sebou nepůjčovaly oblečení a nesdílely spací pytle. „Doporučujeme, aby si děti na tábory braly své povlečení, svůj spacák i vlastní povlečený polštářek. Rodiče by měli děti poučit, aby si lůžko ve stanu určitě povlékli,“ zdůrazňuje.

Šíření svrabu podle Böhmové nahrává rovněž časté střídání sexuálních partnerů i trend poslední doby, kdy se prádlo pere na nižší teploty. Vyšší teploty totiž parazita zničí.