„Staré“ viry jsou zpět v plné síle. Českem se šíří neštovice, svrab i průjmy

Sotva si malí sourozenci Jakub a Aneta přestali stěžovat na svědivé puchýřky neštovic a vrátili se do školy, už jejich rodiče řešili další obtíže. „Neštovice měli snad všichni známí v našem okolí. Děcka jsou na prvním stupni základky, s tím se tak nějak počítá. A asi je lepší, když si to odbyly teď. Ale že se po pár dnech ve škole vrátí se střevními problémy následovanými horečkou, to nám udělalo čáru přes rozpočet,“ vzpomíná jejich otec, pětatřicetiletý Tomáš ze Znojemska.