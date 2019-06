Průvodce musí pro turisty k zamčené bráně, muzeum na zámku brzy skončí

Po několika desítkách let se majitel zámku, hrabě Jan Dobrzensky, nedohodl s vedením města na dalším prodlužování nájemní smlouvy. Na přelomu loňského a letošního roku uzavřeli poslední smlouvu na dobu tří let. Dobrzensky už dopředu avizoval, že se muzeum má do konce roku 2021 ze zámku odstěhovat.

„Nájemní smlouvu s muzeem jsme obnovovali každé tři roky po dobu asi pětadvaceti let. Teď mám ale s těmito prostory trochu jiné plány,“ sdělil bez dalších podrobností hrabě. Na zámku s rodinou žije a úřaduje, v posledních letech dal do jeho obnovy miliony korun.



Pro město, které prostřednictvím své společnosti Cekus muzeum zřizuje, to však znamená najít pro kulturní zařízení nový domov. A připravit ho tak, aby nejpozději od roku 2022 mohlo svým účelům sloužit.

„Jednáme s majitelem budovy bývalé pošty v centru města. Zatím jsme se ale na odkupu nedohodli. Majitel chce více peněz, než my jsme schopni dát. Nechali jsme zpracovat ocenění nemovitosti a od toho se bude odvíjet další postup,“ říká chotěbořský starosta Tomáš Škaryd.



Stará pošta je hned naproti radnici, mohl by v ní být zasedací sál

Tato budova by se pro potřeby muzea i města velice hodila. Jedná se o rohový dům na náměstí T. G. Masaryka, navíc stojí přímo naproti radnici. Pokud by se s majitelem město dohodlo, sloužil by po nutné rekonstrukci nejen pro muzeum.

Starosta Škaryd má představu o vybudování velké a stálé zasedací síně. Ta totiž úřadu dlouhodobě chybí. Například pro zasedání zastupitelstva je třeba vždy připravit sál v domě dětí Junior a zapojit hlasovací zařízení. Zřízením zasedacího sálu s moderním hlasovacím zařízením na staré poště by se radnici dost ulevilo.

„Zároveň ale už teď víme, že by v nové budově nebylo místo, kam by muzeum mohlo uložit svých asi třicet tisíc sbírkových předmětů. Pro depozitář bychom museli najít další prostory,“ konstatoval starosta.

Muzeum v Chotěboři bylo založeno v roce 1885. V minulosti se stěhovalo už několikrát. Na zámku sídlí od roku 1952. Původním majitelům, rodině Dobrzenských, byl zámek vrácen počátkem 90. let.

Město i památkáři měli výhrady, majitel proto park raději uzavřel

V posledním roce se ale podmínky pro provoz muzea zhoršily. Majitel zámku se loni rozhodl uzavřít zámecký park pro veřejnost. Kdo jde na prohlídku, musí tak čekat u brány.

„Průvodce muzea chodil každou hodinu zkontrolovat, zda u ní někdo nečeká. Od letošní sezony je to každou půlhodinu,“ popsal Josef Hospodka, ředitel společnosti Cekus, jež se ve městě stará u kulturní dění.

„Do obnovy parku jsem investoval pět milionů. Z města, životního prostředí i od památkářů ale zaznívaly výhrady a připomínky, nějaké věci mi tam lidé zničili. Protože je to soukromý majetek, který není předmětem žádného pronájmu, rozhodl jsem se park raději uzavřít,“ vysvětluje Jan Dobrzensky.



Pro muzeum to příliš šťastné řešení nebylo. Okamžitě se to projevilo v jeho návštěvnosti. V loňském roce do něho zavítalo jen okolo dvou tisíc lidí, což byl nejnižší počet za posledních osm let.

Kvůli zrychlení prohlídek a „výletům“ k bráně přijali pracovníka

Ještě loni chodil průvodce bránu odemykat každou hodinu. Vzhledem k rapidně se snižujícímu počtu návštěvníků ale od sezony letošní interval zkrátil na polovinu.

„Muzeum muselo zrychlit prohlídky a přijmout nového zaměstnance,“ poznamenal Tomáš Škaryd.

Omezení ohledně přístupu do parku platí i v případě současné výstavy Tajemný život stromu, která se koná právě přímo mezi stromy v okolí zámku. Hravou formou přibližuje přírodovědu. Vypráví, jak roste strom ze semínka, ukazuje jejich druhy, vykládá o jejich historii, návštěvníci poznávají vzorky dřev i listy.

„Expozice se nachází v oddělené části parku. Lidé si sice mohou vybrat, zda absolvují okruh sami, nebo ho projdou s průvodcem. V obou případech ale musí počkat u brány, aby jim průvodce přišel otevřít,“ říká Josef Hospodka.