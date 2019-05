Oprava náměstí v Chotěboři začala s rozpaky, nádraží na něm zůstane

Přibližně čtrnáctidenní prodlení vyvolalo ve městě vlnu kritiky. „Náměstí je více než týden zavřené a neděje se tam nic. Zatím jen cvičení? Kdy to začne doopravdy?“ ptal se například na facebookovém profilu města Hynek Boháč.



A podobné poznámky psali i další uživatelé. Většině z nich vadilo, že se část náměstí pro dopravu uzavřela prakticky bezdůvodně. Další kritizovali nedostatečné značení, poukazovali na zmatkování a bloudění řidičů.

„Předali jsme firmě staveniště, zná termín dokončení. Pak už je jen na ní, jak stihne stavbu dokončit,“ odpovídá nespokojeným občanům chotěbořský starosta Tomáš Škaryd.

Dnes už je na staveništi rušno. Dělníci ze země vykopali propadlou kašnu, začíná její restaurování. „Zároveň se připravuje výkop k provedení rekonstrukce vodovodu a kanalizace,“ doplnil Škaryd.

Nádraží je od centra daleko, město potřebuje dva terminály

Postupnou proměnou by měla projít zejména západní strana náměstí. Ta slouží jako jakési autobusové nádraží - odjíždějí odtud všechny spoje, které městem projíždějí. „Počítáme, že na ní zastávky zůstanou,“ konstatoval už dříve starosta.

Toto rozhodnutí ovšem mnozí obyvatelé Chotěboře přijímají s rozpaky. „Na co máme autobusové nádraží? A proč si druhé děláme na náměstí?“ diví se třeba Šárka Culková.

„Nádraží je daleko od náměstí, navíc do kopce. Jsou tu potřeba dva dopravní terminály. Třeba i proto, aby děti nemusely cestou do školy, nebo důchodci jedoucí k lékaři a do lékárny, přestupovat na MHD. Autobusy někde v centru zastavovat musejí,“ vysvětluje tajemník úřadu Milan Linhart.

Autobusové zastávky by však měly dostat novou podobu a měly by být zastřešeny. Zároveň se rozšíří a nově předláždí chodníky.

Nově upraven bude i výjezd z náměstí na ulici Krále Jana. „Není příliš přehledný a pro chodce je nebezpečný. Vozovku širokou dvanáct metrů chceme zúžit a vybudovat přechod pro chodce. Pomůže to i k lepšímu řazení aut do křižovatky,“ vysvětlil starosta Škaryd.

Propadlá kašna se vrátí zpět nad terén chotěbořského náměstí

Součástí obnovy části náměstí je i vyzvednutí a renovace barokní kašny. „Historická kašna je v havarijním stavu, v minulosti docházelo ke značným ztrátám vody. Tomu by se mělo zabránit,“ podotkl Tomáš Škaryd.

Kašna je jednou z chotěbořských zajímavostí. Ještě v první polovině minulého století byla klasickou kamennou kašnou zhruba metr nad terénem. Jenže po nevhodných stavebních úpravách v 50. letech minulého století se ocitla metr v zemi. Na jaře z ní koukalo jen vrchních deset centimetrů.



„Její podoba vychází z barokního tvarosloví osmiboké hvězdy se střídáním oblého a ostrého ostnu, zachoval se z ní však pouze obvodový plášť. Původně byla kašna lemována schodištěm,“ popsala už dříve mluvčí telčské pobočky Národního památkového ústavu Ilona Ampapová.

Po restaurování by se v rámci rekonstrukce náměstí měla kašna vrátit do své původní podoby.

„Využity budou původní kamenné stupně nebo části původního dna kašny. Kašna bude vyzvednuta nad terén a povedou k ní dva schůdky,“ popsala budoucí podobu kašny Ampapová.

Radnice zakázku včetně úprav náměstí, křižovatky, zastávek i vyzvednutí kašny soutěžila jako jeden celek. Vítězná firma z Vysokého Mýta má veškeré práce stihnout do konce října.