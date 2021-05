MHD brodskou nemocnicí projíždět nebude, zastávku promění oprava ulice

„O průjezd autobusů městské hromadné dopravy areálem nemocnice už nebudeme uvažovat, tuto myšlenku opouštíme. Podle projektanta návrh vzhledem k současnému provozu v areálu, množství parkujících aut a pohybujících se chodců není vhodný,“ vzkázal místostarosta Libor Honzárek.



Brodská nemocnice není pro cestující MHD a linkových spojů příliš pohodlně přístupná. Nejbližší zastávka se nachází v Havlíčkově ulici. Z ní to mají lidé k hlavnímu vchodu do nemocnice zhruba 300 metrů, část z toho do prudkého kopce Nerudovou ulicí. Pro starší a méně pohyblivé je to zvláště v zimě cesta téměř nemožná.

Zároveň je zastávka špatně technicky řešena. Nemá žádné vyvýšené nástupiště, starším lidem nebo maminkám s kočárky se z autobusů špatně vystupuje. Do zastávky nevede ani žádný chodník, musí se chodit mezi zaparkovanými auty, za nimiž se čekárna občas úplně ztrácí.



Radnice proto už druhým rokem hledá řešení, jak cestu pacientům, kteří využijí městskou či linkovou autobusovou dopravu, usnadnit. Umožnění průjezdu vybraným linkám po Husově ulici skrz areál nemocnice bylo zvažovaným řešením.

Zastávka zůstane v ulici, jen se o kus posune

Otevření areálu autobusům však vedení nemocnice odmítalo. „Chápeme tuto potřebu, ale současná vysoká koncentrace osob a vozidel na hlavní komunikaci v nemocnici to neumožňuje. Postupným začleňováním organizací s návazností na nemocnici do areálu se značně zvýšil počet vozidel a osob,“ vysvětloval provozně-technický náměstek nemocnice Josef Tvrdý.

Radnice tuto myšlenku opustila až nyní po stanovisku projektanta. Ten si celý areál včetně sousedních ulic prošel. Naznal, že město moc variant na přiblížení zastávky k nemocnici nemá. Její vybudování v Nerudově ulici není možné kvůli rozjezdu autobusů do prudkého kopce a nedostatečnému rozhledu. A zřídit ji v Husově ulici hned u nemocniční závory by znamenalo velké stavební úpravy a zánik řady parkovacích míst.

Prakticky jediná možnost je tedy ponechat zastávku v Havlíčkově ulici. Během připravované rekonstrukce ulice, která by se měla uskutečnit v příštím a přespříštím roce, by ale měla doznat celé řady podstatných změn a vylepšení.

„Posuneme ji blíž k Nerudově ulici. Bude v klasickém zálivu, konečně k ní povede chodník a bude opatřena vyvýšenou nástupní hranou,“ popsal úpravy Libor Honzárek. Dodal, že posunutí zastávky už bylo projednáno s policií a předběžně schváleno.



Otevře se brána u kaple? Podle nemocnice ne

Nemělo by to ale být vše. Radnice chce s vedením nemocnice jednat ještě o jedné možnosti. Do Havlíčkovy ulice, asi sto metrů od zastávky směrem k městu, ústí jeden z východů z areálu zdravotnického zařízení. Je za nemocniční kaplí a mnoho let je nepoužíván. Je zde na řetěz zavřená brána. Vedení města by chtělo, aby se tato brána otevřela.

„Byl by to ideální vstup pro pacienty do jihovýchodního areálu nemocnice, kde je například transfuzní stanice, onkologie, infekční či plicní oddělení nebo rehabilitace a domov důchodců. Lidé by to nemuseli obcházet přes prudký kopec, šli by v podstatě po rovině,“ říká Honzárek s tím, že by k této bráně vedl podél plotu areálu od zastávky nový chodník.

Jenže to tak jednoduché nebude. Jednak by kvůli tomu muselo město nechat změnit projekt na rekonstrukci Havlíčkovy ulice. Ten totiž s chodníkem podél plotu nemocnice v Havlíčkově ulici nepočítá, naopak na vzdálenost tři čtvrtě metru od zdi nechává parkovat auta. „Bylo by třeba tento prostor rozšířit na metr a půl,“ uznává Honzárek. To by zas nabouralo koncept parkoviště.



A jak se zdá, schůdné nebude otevření brány u kaple ani pro vedení nemocnice. „Již zhruba před rokem jsme město upozorňovali na skutečnost, že v tomto prostoru se nachází hlavní regulační stanice plynu. Dle slov náměstka Tvrdého není možné otevření brány a vybudování komunikace pro chodce,“ sdělila mluvčí nemocnice Petra Černo.

Vedení zdravotnického zařízení doporučuje pro zlepšení dostupnosti nemocnice autobusy využít ulice v jejím těsném sousedství. „Jedná se o jednosměrnou Nerudovu ulici nebo část jednosměrné Husovy ulice za výjezdovou závorou z areálu,“ pravila Černo. Tyto varianty ale nemají podporu vedení města ani příslušných orgánů.