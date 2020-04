Vedení města navrhuje, aby MHD projížděla areálem brodské nemocnice

Myšlenka na otevření Husovy ulice pro autobusy MHD zazněla na posledním jednání brodských zastupitelů. Stalo se tak v souvislosti s projednáváním záměru darovat nemocnici některé pozemky pod chodníky.

Přišel s ní odbor dopravy a za své ji pojala řada zastupitelů. Do nemocnice se totiž dlouhodobě zejména starší lidé obtížně dostávají. Pokud přijedou autobusem, musí vystoupit na zastávce v Havlíčkově ulici. Ke vstupu do hlavní budovy to pak mají zhruba 300 metrů do prudkého kopce Nerudovou ulicí. S cestou mívají hůře se pohybující lidé zejména v zimě problémy.

Proto přišli lidé z odboru dopravy s myšlenkou otevření Husovy ulice. Podél ní se celý nemocniční areál rozkládá. Ulice je nicméně na jeho obou koncích opatřena závorou a průjezd je znemožněn. Běžní návštěvníci se do areálu dostanou pouze ze strany od Nerudovy ulice.

„Zejména kvůli starším lidem, kteří se k lékaři dopravují městskou hromadnou dopravou, by bylo vhodné některým autobusům vjezd do areálu umožnit,“ souhlasí s myšlenkou místostarosta Zbyněk Stejskal.

„Také bych byl pro to, aby tudy alespoň omezený počet spojů mohl projet, například některé ranní spoje. Se zástupci nemocnice i Kraje Vysočina, který ji zřizuje, už jsem o tom jednal a jednání budu opakovat,“ konstatoval starosta Jan Tecl.

Na zastávku není místo, brání se vedení nemocnice

Nemocnici se ovšem nápad příliš nezamlouvá. Ta by naopak byla nejraději, kdyby měla areál co nejvíc uzavřený. Ostatně tak to bývá i ve většině jiných měst. „Chápeme tuto potřebu, ale současná vysoká koncentrace osob a vozidel na hlavní komunikaci v nemocnici to neumožňuje,“ brání se vjezdu autobusů provozně-technický náměstek ředitele nemocnice Josef Tvrdý.

Do areálu nemocnice se v posledních letech začleňuje čím dál víc různých provozů a organizací. Kromě samotného zdravotnického zařízení tu přímo u Husovy ulice vyrostl nový domov pro seniory, sídlo zde má zdravotnická záchranná služba, je tu i ubytovna pro studenty zdravotnické školy. A na podzim zde zahájí provoz mateřská škola.

„Při budování nového domova pro seniory jsme věnovali velké úsilí novému dopravně-provoznímu řádu a museli jsme také uvést do provozu nový parkovací systém,“ upozornil Tvrdý.

Podle něho je dopravní obslužnost všech subjektů v areálu nemocnice už nyní velice složitá. Dokonce si vyžádala vyčlenění míst pro zásobování, zásahová vozidla, imobilní občany a sanity.

„Do takto frekventovaného provozu nelze začlenit zastávku MHD při zachování obousměrného provozu na hlavní komunikaci, který je pro nemocnici potřebný,“ vzkázal náměstek nemocnice.

Zastupitelé zvažují darování pozemků

Někteří ze zastupitelů však na jednání naznačovali, že by otevření areálu pro MHD mohlo být podmínkou pro to, aby město nemocnici darovalo požadované pozemky. Ty sice pro její provoz nejsou důležité – nacházejí se vesměs pod částí chodníku a parkoviště před internou i u odbočky k hlavní budově – ale pomohly by kraji scelit plochu v areálu. „Přece jen, darujeme nemocnici pozemek v nějaké hodnotě a s nějakou kompenzací by se mohlo počítat,“ řekl komunistický zastupitel Milan Plodík.

Podle jeho stranického kolegy Zdeňka Dobrého by se mohlo klidně jednat jen o jakousi gentlemanskou dohodu mezi starostou a ředitelem nemocnice. „Byla by to velká pomoc pro lidi,“ myslí si.

Podle Josefa Tvrdého by však město v otázce přiblížení zastávky MHD nemocnici mělo mířit jinam. Jako vhodný prostor pro ni zmiňuje například jednosměrné úseky Nerudovy a navazující Husovy ulice v těsné blízkosti závory a vjezdu do areálu.

Radnice o těchto místech pro přestěhování zastávky MHD už v minulosti uvažovala. V obou případech by však zastávka vznikla na úkor parkovacích míst. V Nerudově ulici by další komplikací byly rozhledové poměry a rozjezd autobusů do prudkého kopce, v Husově ulici by si vznik zastávky vyžádal výraznější úpravy ulice.