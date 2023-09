Městská doprava v Jihlavě změnila jízdní řády, i kvůli nouzi o řidiče

„Hrůza, děs běs. Vůbec netuším, jak budeme jezdit do Antonínova Dolu z práce, ze školy, děti navečer z kroužků - když nestihnou jeden autobus o pár minut, budou další hodinu někde potmě v zimě čekat,“ zlobila se po únorové změně Hana Láníková.

Vedení DPMJ vzápětí slíbilo, že veškeré podněty od veřejnosti shromáždí, vyhodnotí a jízdní řády případně upraví. A to se teď stalo. Od pondělí platí nové jízdní řády městské hromadné dopravy (MHD). Na základě toho se navýší spoje do okrajových částí města, jako je Pávov, Červený Kříž, Antonínův Důl. Upraví se také odjezdy v průmyslových zónách.

„Je to reakce na připomínky obyvatel, zaměstnavatelů a zaměstnanců firem,“ vysvětlil tiskový mluvčí radnice Radovan Daněk.

Podle předsedy představenstva DPMJ Radima Rovnera obdrželi od jara kolem stovky připomínek. „Nejfrekventovanější požadavky jsme reflektovali,“ poznamenal.

Po ranní směně přibyl například nový spoj s odjezdem ve 14.08 od Bosche směrem na náměstí. „Obecně jsme upravili linky tak, aby lépe navazovaly a vozily víc cestujících. Jde například o ranní spoje, které jedou na půl šestou do průmyslové zóny na Pávově. Ráno jsme přidali i spoj linky G ve 4.52 z Horního Kosova k Jipocaru,“ popsal úpravy Rovner. Také expresní linky 31 a 32 by měly být podle něj rychlejší a lépe organizované tak, aby v hustém provozu nenabíraly zpoždění.

Linka od nádraží k nemocnici je pozastavena

Naopak až do odvolání je pozastavený provoz linky D. Ta jezdila od hlavního vlakového nádraží na polikliniku a k nemocnici. Obsluhovala z tohoto směru i několik základních škol, ale třeba také gymnázium, průmyslovou školu či vysokou školu polytechnickou.

„Na linku D mám navázané všechny objednané lékaře. Z jejího zrušení jsem štěstím bez sebe,“ ironicky glosovala na sociálních sítích diskutující pod jménem Holka Copatá.

Pozastavení této linky bude znamenat delší cestování hlavně pro lidi, kteří přijedou do Jihlavy vlakem. „Bohužel budu muset buď přestupovat, nebo jezdit mnohem delší čas a objet půlku Jihlavy jinou linkou,“ posteskla si seniorka z nedalekého Dobronína.

Naopak školáci by na tom nemuseli být tak bití. Pro ně připravil dopravní podnik ranní a odpolední školní autobus. „Vyjíždět by měl ráno od hlavního vlakového nádraží. Dál pojede ulicemi Havlíčkova a Tolstého až na ulici Seifertova, kde by měl u základní školy být v 7.40. Školáci tak stihnou výuku v 8 hodin. Zpět bude tento školní autobus jezdit zase po páté a šesté vyučovací hodině,“ poznamenal Radim Rovner.

Důvody pro pozastavení linky D jsou podle Radima Rovnera dva. „Jednak tato linka není tak vytížená, ale především nemáme dostatek řidičů. Jakmile se nám podaří aktuální personální krizi alespoň trochu zvládnout, linku bychom chtěli obnovit,“ přislíbil.

Brigádníci? To je jen částečné řešení

Dopravnímu podniku chybí aktuálně deset procent řidičů. „Momentálně jich máme 92, ale potřebovali bychom jich alespoň 102, ideálně 105,“ spočítal Rovner.

Ránu personálnímu stavu zasadily odchody do starobního a předčasného důchodu, ale i zdravotní důvody. „Letos už třetí člověk pozbyl zdravotní způsobilost pro řízení vozidel,“ řekl Radim Rovner.

Dopravní podnik se snaží situaci řešit najatými brigádníky. Těch má na výpomoc 26. „Bohužel nejsou v hlavním pracovním poměru a nemohou přijít pokaždé, kdy my potřebujeme,“ posteskl si Rovner.

Podle Jiřího Javůrka, předsedy odborové organizace DPMJ, usedá za volant, kdo může. „S pomocí brigádníku, řidičů v důchodu i pracovníků v dílně se to zatím zvládnout dá. Bohužel lze očekávat další odchody do důchodu. Máme hodně zaměstnanců ve věku 58 plus,“ poznamenal.

Ve snaze přilákat nové pracovníky dokonce dvakrát během letošního roku zvyšoval DPMJ řidičům mzdy. Poprvé k 1. dubnu, teď nově k 1. červenci. „Doufáme, že práce u nás začne být opět atraktivní,“ věří ředitel DPMJ.

Podle něj si řidič jihlavské MHD může vydělat v základu přes 40 tisíc korun hrubého, při přesčasech to může být i 50 tisíc. Zaměstnavatel nabízí také náborový příspěvek ve výši 50 a 30 tisíc korun podle toho, jaké má řidičské oprávnění, a další benefity.

Ukrajincům v Jihlavě chybí předák a lektor

Spásu nepřinesli zatím ani řidiči ze zahraničí. Podnik má aktuálně jednoho ukrajinského řidiče.

„Ono složit tady zkoušku a vyhovět jihlavským dopravním komisařům je hodně náročné. Těžké je to pro cizince i z hlediska toho, že čeština není jejich mateřský jazyk,“ zamyslel se Rovner.

„Ale vůbec se nebráníme přijímat ukrajinské či jiné zahraniční pracovníky. Tomu našemu jsme dokonce sehnali byt a už u nás pracuje ke spokojenosti všech delší dobu,“ zdůraznil.

Některé dopravní podniky jako Ostrava či Brno se podle Radima Rovnera na přijímání ukrajinských zaměstnanců přímo specializují: „Mají ukrajinského lektora i předáka, který jim pomáhá. Tohle bohužel není v našich silách zajistit. Je ale možné, že nás personální krize k tomu donutí.“