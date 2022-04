Jihlava od května zdraží MHD, víc zaplatí hlavně pracující a důchodci

Nejvýrazněji se zvýší cena jednotlivého jízdného, kde platby stoupnou přibližně o 30 procent. Třicetidenní kupon se zdraží o stovku, a to na 490 korun. Zvedne se i cena ročního kuponu pro seniory - ze 120 na 365 korun. Naopak zvýhodněné jízdné pro žáky do patnácti let bude beze změn.

Tarif jízdného se zvyšuje poprvé po dvanácti letech. Důvodem jsou podle magistrátu především rostoucí ceny energií, kterým dopravní podnik čelí od začátku roku, a také dlouhodobé ztráty způsobené covidem-19.

Dopravnímu podniku města Jihlavy (DPMJ) podstatně stouply náklady na energie poté, co ukončení dodávek na přelomu roku oznámila jím vybraná firma Lumius a podnik spadl pod dodavatele poslední instance. Rozdíl v předpokládaných cenách proti plánovaným je podle radního pro dopravu Jaroslava Vymazala (ODS) zásadní. U elektrické energie jde o 1,9násobek, u zemního plynu o 2,5násobek.

Časové jízdné se naposledy zdražovalo v roce 2009, jednotlivé jízdné o rok později.

„Prosím, uvědomme si, kolikrát se od té doby zvyšovaly platy, důchody, kolikrát se zvýšily materiálové a energetické vstupy. To vše šlo výrazným způsobem nahoru. Dopravní podnik ani město zdražovat nechtěly, ale problém s dodavateli energií to celé odpíchl,“ obhajoval změnu tarifů Vymazal.

Město dopravu dotuje čím dál víc

Zároveň upozornil na to, že tržby z jízdného dlouhodobě klesají, zatímco výše kompenzace města dopravnímu podniku vytrvale stoupá. Ve zmíněném roce 2009 činila tržba z jízdného 40,9 % a kompenzace města byla 43,6 %, ale už loni byla tržba 23,9 % a kompenzace 60,1 %.

Podle Vymazala je správné, aby byli občané solidární a také se podíleli na ztrátách. Podobně hovoří i primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava).

„Na zdražování není nikdy vhodný čas. Částka, kterou dáváme do veřejné dopravy je přes 100 milionů korun a stále se navyšuje. Město neustále zvyšuje komfort cestování a myslím si, že bychom měli vést diskusi o tom, kolik dává město a kolik lidé,“ řekla.

Změna tarifu MHD má v kombinaci s ostatními úspornými opatřeními pokrýt zvýšené náklady na růst cen energií. Na pokrytí prokazatelných ztrát v MHD dostává městská firma pravidelně příspěvek od města.

Letos to bylo 105 milionů korun. V případě, že by se nezměnil tarif, znamenalo by to pro město uhradit nedoplatek ve výši přibližně devět milionů.

KSČM: Dotujme MHD na úkor sdílených kol

Nejvíc diskusí bylo o zvýšení tarifů pro seniory nad 65 let z roční částky 120 korun na 365 korun. Proti zdražování se jasně vymezilo například SPD a komunisté.

Jaké bude jízdné MHD v Jihlavě od 1. května Roční jízdenka : z 3 750 Kč se cena zvedne na 3 990 Kč

: z 3 750 Kč se cena zvedne na 3 990 Kč Roční žákovská pro děti do 15 let : 730 Kč (stejná cena)

: 730 Kč (stejná cena) Devadesátidenní pro děti do 15 let : 200 Kč (stejná cena)

: 200 Kč (stejná cena) Roční jízdenka pro seniory : ze 120 Kč se cena zvedne na 365 Kč

: ze 120 Kč se cena zvedne na 365 Kč Třicetidenní : z 390 Kč se cena zvedne na 490 Kč

: z 390 Kč se cena zvedne na 490 Kč Papírová jízdenka do 4 zastávek : z 10/5 Kč na 14/7 Kč

: z 10/5 Kč na 14/7 Kč Zavedena bude nová papírová přestupní jízdenka na 30 minut za 22 Kč. Nahradí papírovou nepřestupní jízdenku na 5 a více zastávek.

za 22 Kč. Nahradí papírovou nepřestupní jízdenku na 5 a více zastávek. Nově bude zaveden samoobslužný nákup ve voze bankovní kartou : do 4 zastávek 15/8 Kč, 5 a více zastávek 23/12 Kč

: do 4 zastávek 15/8 Kč, 5 a více zastávek 23/12 Kč Jízdné s elektronickou peněženkou na Jihlavské kartě: z 8 Kč na 10 Kč, z 12 Kč na 16 Kč, ze 14 Kč na 19 Kč (dle počtu projetých zastávek)

„Navýšení ceny pro důchodce je špatně. Pro nás to je nepřípustné. Naší prioritou je, aby žáci a studenti do 26 let, senioři a invalidé všech stupňů měli MHD zdarma,“ uvedl zastupitel Petr Paul. Upozornil na to, že průměrný důchod seniorů je 15 tisíc korun. „Tito lidé si sakra počítají peníze. Rostou ceny léků, potravin, energií,“ připomínal.

Na sociální dopady všeobecného zdražování upozornil i zastupitel za KSČM Pavel Šlechtický. Podle něj a některých dalších zastupitelů by mělo město výhodu pro seniory ponechat a chybějící částku dotovat.

Dva příklady, kde vzít peníze, dala zastupitelka Božena Kremláčková (KSČM). „Napadl mě projekt sdílených kol, který teď zavádíme. Peníze by bylo možné stáhnout i z ekologického fondu,“ uvedla.

Jak dodal zastupitel Šlechtický, šetřit by měl také sám magistrát. „Je tu nárůst odborů, oddělení, rekordní počet uvolněných funkcionářů, vedlejší pracovní poměry. Město může ušetřit mnohem víc než devět milionů pro dopravní podnik. To je ale už věc budoucího zastupitelstva,“ řekl.

Předkládaný návrh na změnu tarifů MHD nakonec zastupitelé schválili beze změn. Pro jich bylo devatenáct, proti osm a zdrželo se devět zastupitelů. Protinávrh Pavla Šlechtického vyjmout ze změn jízdné pro seniory hlasováním neprošel. Nebyl schválen ani další protinávrh Tomáše Havlíka (SPD) odsunout termín zdražení na červenec a do té doby ponechat jízdné pro všechny zdarma.