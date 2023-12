Polikliniku s lékárnou ve Světlé koupí město, nechce mít z budovy ubytovnu

„Během podzimu jsme obdrželi nabídku od dosavadních majitelů společnosti. Jsou už v penzijním věku a nemají pokračovatele. Navíc začíná být chod ordinací nad jejich možnosti,“ objasnil pozadí obchodu světelský starosta František Aubrecht (nestraník za KDU-ČSL).

Koupi společnosti projednalo a schválilo městské zastupitelstvo. Zatím se ale nejedná o potvrzení transakce, spíše příslib odkupu či rezervaci. Obchod by měl být dokončen v průběhu prvního pololetí příštího roku, kdy se u společnosti Vital uskuteční i audit.

Poliklinika ve více než šestitisícové Světlé nad Sázavou byla otevřena v roce 1984. Nabízí řadu ordinací včetně několika specialistů. V roce 1994 byla zprivatizována. Od té doby se o její chod stará právě společnost Vital.

Podle starosty si vlastníci společnosti vybrali město jako jakéhosi garanta, který zaručí, že budou ve Světlé lékařské služby pokračovat. Společně s majetkem by tak na město měly přejít i veškeré smlouvy s lékaři, kteří ve zdravotním středisku působí.

„Kývli jsme na nabídku i z toho důvodu, abychom měli jistotu, že polikliniku nezíská nějaký třetí subjekt a nedojde poté k omezení lékařské péče, či dokonce přestavbě budovy v ubytovnu,“ vysvětlil starosta Aubrecht.

Větší investice zatím nejsou potřeba

Za podíl ve společnosti i veškerý její majetek Světlá zaplatí dvacet milionů korun. Tuto částku už vedení města zahrnulo do schváleného návrhu investic na příští rok.

Podle starosty bude převzetí lékařských služeb znamenat pro radnici jisté starosti navíc a výdaje na provoz. Do větších investic na poliklinice se však město zatím nechystá, v současné době k nim není důvod.

„Poliklinika pochází z osmdesátých let, majitelé se o ni ale dobře starali. V posledních letech nechali zateplit fasádu i střechu a vyměnit okna i výtah. Technický stav budovy je v tuto chvíli dobrý,“ konstatoval František Aubrecht.

Starosti se sháněním lékařů pak pro vedení radnice nebude nic nového. Výrazně se na tom už podílelo v posledních letech, kdy město například hledalo zubního lékaře. S lékařkou, která se do Světlé vrátila z Prahy, se domluvila v první polovině roku 2020.

„S paní doktorkou jsme se dohodli a za zhruba jeden a půl milionu jsme jí vybavili ordinaci. Na dohodu přistoupil také majitel budovy a nabídl jí i další zázemí,“ popisoval v tu dobu tehdejší světelský místostarosta Josef Hnik.

Podobné hledání zřejmě čeká radnici znovu. Tentokrát půjde o dětskou lékařku. Jedna nedávno skončila a novou se zatím přilákat nepodařilo. Ordinace je tedy zatím volná. A stejně tak neobsazená je už asi dva roky ordinace internisty. I toho Světlá hledá.

Lidé majitele neřeší. Hlavně, aby byli lékaři

Kdo se bude o chod zdravotního střediska starat, samotní oslovení obyvatelé města příliš neřeší. „Hlavní je, aby ve Světlé lékaři byli a dál sloužili pacientům. Pak už je jedno, kdo bude budovu vlastnit,“ podotkl Pavel Brázda.

„Když to všechno bude fungovat, nezáleží, kdo bude majitelem. Ale že středisko kupuje město, obecně považuji za dobrý krok. Je to záruka, že všechny zdravotnické služby tu zůstanou a mohly by se třeba i rozšiřovat,“ pravil Jaroslav Kučera, další z obyvatel města.

Poliklinika není ve Světlé nad Sázavou jediným místem, kde sídlí lékaři. Několik ordinací mají také v areálu skláren nebo v domově pro seniory. Jedna ordinace sídlí i přímo na náměstí Trčků z Lípy.