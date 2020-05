Světlá díky benefitům přilákala zubařku z Prahy. Kdy nastoupí ale neví

„S paní doktorkou jsme se dohodli a za zhruba jeden a půl milionu jsme jí vybavili ordinaci. Na dohodu přistoupil také majitel budovy a nabídl jí i další zázemí. Teď už jen čekáme, kdy bude moci nastoupit,“ uvedl světelský místostarosta Josef Hnik.

Původně se tak mělo stát během dubna. Jenže je polovina května, a kdy se ordinace v lékařském středisku otevře, zatím není jisté. „Nejsme domluveni na žádném přesném termínu. Snad to bude do konce prázdnin,“ konstatoval místostarosta.

Zubní lékařka má zatím ordinaci v Praze. Ze Světlé ale pochází a má ve městě maminku, za níž pravidelně jezdí. Původně zamýšlela, že by na Vysočinu dojížděla a ordinovala tu vždy ve čtvrtek a v pátek, pak by ve městě zůstávala na víkend. Nakonec se však podle Hnika rozhodla do Světlé přesunout úplně.

„Dobrou zprávou pro naše obyvatele je to, že by u nás ordinovala každý den. Tou horší je, že musí nejprve svou pražskou ordinaci prodat. A to nějakou chvíli trvá,“ vysvětluje Hnik, proč dochází ke zdržení.

Do toho všeho ještě vstoupila pandemie koronaviru. Zpozdilo se kvůli ní nejen vybavení světelské ordinace, ale právě i hledání zájemce o ordinaci v Praze a vyřízení převodu. Sedmitisícové město se do kritické situace se zubaři dostalo během posledních tří let. Předtím ve městě ordinovali zubaři hned čtyři. Jenže dva z nich se rozhodli skončit a odejít do penze.

Nenašel se však žádný vhodný nástupce. Bez svého stomatologa zůstalo kolem pěti tisíc lidí.

Lákadlem se měl stát speciální program

Zoufalá situace si žádá zoufalé činy, shodlo se loni v létě vedení města, kdy se mu ani ve spolupráci s pojišťovnami a Krajem Vysočina nepodařilo nikoho zlanařit. Vymyslelo speciální program, který měl být pro stomatology lákadlem.

„Novému zubaři, který do Světlé přijde, připravíme byt. Zároveň vyčleníme dva miliony korun, které použijeme na vybavení ordinace přesně podle jeho představ,“ vylíčil to nejlákavější z nabídky starosta Jan Tourek. „Už nevíme kudy kam,“ přiznal.

On sám přitom zastáncem takových podpor není. Uvědomuje si, jak dvojsečné lákat do Světlé zubaře tímto způsobem mohlo být. „Právem stávající zubaři mohou považovat za nespravedlivé, když dáme těm novým vybavení do ordinace i byt, a oni sami přitom nedostali nic a vše si museli pořídit za své,“ poznamenal světelský starosta.

Stomatoložka, která do Světlé nastoupí, však nabízené benefity využije jen zčásti. Město jí sice dle přání ordinaci vybavilo, podle Hnika ale bude část nákladů splácet. A městský byt zubařka nevyužila, bydlet bude v rodinném domě.

Sestra musí zahájit provoz ordinace měsíc předem

Za poskytnutí ordinace a přece jen nějaké ty úlevy musí zubařka splnit dvě podmínky. Jednak musí sestra zahájit provoz přibližně měsíc před nástupem lékařky a po telefonu registrovat první pacienty. „Aby pak nevznikaly zmatky a fronty před ordinací,“ vysvětluje místostarosta.

A také musí během prvního roku registrovat pouze pacienty, kteří mají trvalé bydliště ve Světlé nad Sázavou a jejích místních částech. Právě pro ně totiž radnice celou dobu službu hledala.

Zahájením provozu třetí zubařské ordinace ve Světlé vedení města s pokusy přilákat další stomatology skončí. „Mělo by to být prozatím dostačující. Přece jen, mnoho lidí, kteří o svého zubaře v posledních letech přišli, si za uplynulé měsíce už našli jiného. Předpokládám, že to nebudou nyní chtít opět měnit,“ podotkl Josef Hnik.

Od snahy radnici rovněž odrazuje nejen nezájem zubařů jít do menšího města, ale i jednání některých zájemců o nabízené benefity. „Několik se jich tu objevilo, ale měli špatné reference. Jednalo se spíše o spekulanty,“ dodal světelský místostarosta.