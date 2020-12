Hrad v Ledči se vrací do doby renesance, má obnovená psaníčka na průčelí

Oprava venkovních fasád, na kterých se dochovala renesanční sgrafita v podobě takzvaných psaníček, je technicky náročná.

„Obnova jednoho metru čtverečního plochy stojí několik tisíc korun. Je to dělané původními technologiemi. Dělá nám to specializovaná firma, která má zkušenosti a zaměřuje se na obnovu historických památek. Potřebujeme totiž, aby nám nová omítka vydržela dalších 500 let, a ne aby po pár letech opadala,“ říká kastelán hradu Luděk Šíma.



Po obnově fasád se hrad bude blížit podobě, kterou měl v období renesance. „Na hradě se nám prolínají dvě období. Renesance a baroko. My se vracíme k tomu, co je dochované, a to jsou renesanční sgrafita,“ dodal.

Do tří let by měly být obnoveny všechny venkovní fasády hradu. Práce jsou rozděleny do několika etap.

„Jižní průčelí hradu, které je stočeno k řece, je již opravené, stejně tak západní část hradu. Oprava východního průčelí je rozdělena do čtyř etap. Tři máme hotové. Čtvrtou, poslední etapu této části chceme dokončit v příštím roce. Severní průčelí je rozděleno na tři etapy. S první etapou bychom chtěli začít rovněž v příštím roce. Vše ale záleží i na financích,“ informoval Luděk Šíma.

Celá akce je podporována ministerstvem kultury z programu Záchrana architektonického dědictví. „Žádat chceme také o dotaci v rámci krajského Fondu Vysočiny,“ řekl.

Zahálet nechtějí na ledečském hradě ani v zimě. Od ledna se začne pracovat na výměně kanalizace. „Do začátku nové turistické sezony bychom chtěli mít hotovou a kompletně vyměněnou kanalizaci na dolním nádvoří. Než návštěvníkům otevřeme, chceme mít rozkopanou část zadlážděnou kamennými kočičími hlavami,“ dodal kastelán Luděk Šíma.