Pátrání se vyplatilo, na ledečský hrad se po sto letech vrátily dva lustry

16:03 , aktualizováno 16:03

Po dlouhé stovce let se na hrad v Ledči nad Sázavou vrátily dva původní historické dřevěné vyřezávané lustry. Jak říká kastelán Luděk Šíma, může za to souhra náhod i pomoc návštěvníků a pamětníků. Přesto to podle něho bylo pídění až téměř detektivní.