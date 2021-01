Kovář se inspiroval v Rakousku, na vyhlídce nad městem vztyčil velký kříž

Stojí u cesty mezi přibyslavskými místními částmi Dvorek a Uhry. „Pro místní je to oblíbená vyhlídková trasa. Je tu jakási náhorní planina, odkud je výhled jak na Přibyslav, tak daleko do kraje,“ říká přibyslavský místostarosta Michael Omes.



Při vhodném počasí a dobré viditelnosti odtud lze směrem na východ pozorovat Žďárské vrchy, vidět je i Harusův kopec nebo rozhledna Rosička. Na západě je možné pozorovat například hrad Lipnice.

„Stojí tu i mohutná stoletá lípa. Strom zde byl zasazen v roce 1919 jako připomínka vzniku Československa,“ připomíná Omes.

Vedle lípy se nově tyčí kříž. „Jezdím na kovářská sympozia do Rakouska a tam je obvyklé, že na každém kopci se tyčí kovový kříž. U nás ta tradice taková není. Ale přišlo mi to jako vhodný nápad, jak okolí zkrášlit,“ říká autor monumentu.

Protože je uměleckým kovářem, bylo předem dané, z jakého materiálu bude dominanta vyrobena. „Samozřejmě, je kovový,“ směje se Petr Štáfl. „Je to i praktické. Kov je mnohem méně náchylný na počasí než dřevo. Když ho budeme dobře udržovat, bude téměř nezničitelný,“ konstatoval kovář.

Požehnání kříže se muselo kvůli koronaviru odložit

Ve své dílně na monumentu pracoval s přestávkami zhruba rok. Základem díla je kostra kříže, který je jakoby probodnut čtyřmi trny.

„Symbolizují tři trny, kterými byl Ježíš přibit ke kříži plus Longinovo kopí (označované též jako kopí osudu, pozn. red.), jímž byl Ježíš probodnut,“ vysvětluje Štáfl. Kříž je kovaný a za tepla nýtovaný. Ačkoli měří čtyři metry, působí vzdušně a lehce.

Kříž na návrší nepřipomíná žádnou historickou událost. Postaven zde byl čistě kvůli tomu, aby zkrášlil okolí Uher. Štáflovi, který rovněž v osadě o zhruba třiceti obyvatelích žije, pomáhali ručně i finančně sousedé, na materiál přispělo město. To také poskytlo pozemek.

Po usazení do země měl kříži požehnat přibyslavský farář. Petr Štáfl chtěl uspořádat slavnost, na které by se sešli lidé z okolí. To ovšem proticovidová opatření zatím neumožňují.

„I proto jsme instalaci kříže odsouvali. Původně jsme ji měli v plánu v květnu. Už jsme ale s jeho usazením nechtěli déle čekat. Slavnostní žehnání, na němž se sejdou místní i přespolní, naplánujeme se zpožděním, až to opatření dovolí,“ konstatoval kovář.

Jak dodal, kříž nebude jediným jeho dílem, které zkrášlí veřejný prostor v okolí Uher. Ještě letos má v plánu vyrobit lavičku a umístit ji ke dvěma menším křížkům poblíž. „A do budoucna přidám i nějakou plastiku,“ slibuje Petr Štáfl.