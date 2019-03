K vlaku musejí cestující jinudy. V Brodě opravují největší nádraží kraje

Lidem, kteří k cestám po železnici využívají nádraží v Havlíčkově Brodě, začalo šest měsíců komplikací. Chod největší železniční stanice na Vysočině na půl roku ovlivní rekonstrukce nástupišť. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) letos dokončí opravy započaté před čtyřmi roky.

Na podzim roku 2015 způsobil odchod stavební firmy z nádraží velké překvapení. Polovina nástupišť zářila novotou, zbylá ale zůstala i po rekonstrukci za více než 130 milionů korun v původním stavu. Stará, rozbitá, zašlá, zrezlá.

SŽDC opakovaně slibovala, že opravu nádraží dokončí. Nejprve to mělo být v roce 2017, pak loni. To ale zarazila obnova výhybek a nemožnost skloubit výluky.

Do třetice se práce podařilo opětovně zahájit až nyní. Na první nástupiště dělníci dorazili v minulém týdnu, čtvrté si vezmou do parády od poloviny června. Do podzimu by stavební firma Chládek a Tintěra měla stihnout kompletní rekonstrukci nástupišť včetně výměny povrchů, zastřešení a mobiliáře.

Práce jsou tentokrát jednodušší o to, že na nástupiště už vede nový podchod a je zde i nový výtah pro méně pohyblivé cestující. Rovněž je v provozu nový informační systém.

Práce se budou týkat rovněž kolejiště. „Součástí rekonstrukce bude výměna železničního svršku a spodku, zabezpečovacího zařízení a trakčního vedení,“ prozradila už dříve mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová.

Odbornější práce týkající se technologií a zabezpečení bude mít na starosti firma AŽD Praha.

Uzavřená část podchodu

Před týdnem začala první etapa letošních prací. Ta se týká prvního a části pátého nástupiště. „Výluky nástupiště i staniční koleje jsou plánovány do 12. června. V té době bude uzavřena i část podchodu pod prvním nástupištěm. Cestujícím bude umožněn přístup na druhé nástupiště přes služební přechod,“ popsala Pistoriusová.

K vlakům se tak až do léta cestující nedostanou kvůli uzavřenému podchodu přímo z nádražní haly. Musejí vyjít zpět ven před budovu a projít branou ke kolejím. Na druhé nástupiště je dovede oplocený koridor. Teprve z druhého nástupiště na další mohou projít podchodem.

„Trochu mě to zmátlo. Nikde žádná cedule, žádné vysvětlení. Naštěstí mi poradili na informacích,“ poznamenal starší muž, který v pondělí dopoledne bloudil po výpravní hale a hledal cestu k vlaku na Prahu.

Až během dne pracovníci stanice vyvěsili informační letáky. U přechodu na druhé nástupiště navíc cestujícím radí další pracovník SŽDC. Podchod by měl být uzavřený pravděpodobně do 15. dubna.

VIDEO: Rekonstrukce? Železniční stanice v H.Brodě je opravená neopravená Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rekonstrukce prvního nástupiště, které vede podél nádražní haly, má skončit 12. června. Hned o den později se mají práce přesunout na nástupiště čtvrté. To je poslední, na konci stanice, a tudíž se tyto práce dotknou cestujících nejméně – nebudou muset chodit přes staveniště. Rozsah a forma prací bude stejná jako v případě nástupiště prvního.

Mimo provoz by mělo být čtvrté nástupiště do 3. září. „Toto je optimální harmonogram stavby, který je takto uveden i v plánu výlukové činnosti. Zatím se nám jej daří dodržovat,“ informoval druhý z mluvčích SŽDC Marek Illiaš.

Samotných vlakových spojů by se rekonstrukce nástupišť neměla výrazně dotknout. Maximálně mohou mít drobná minutová zpoždění kvůli řazení vlaků ve stanici. Stejný počet spojů se bude muset vejít na menší počet kolejí a nástupišť. Průjezd stanicí by ale neměl být omezen.

Pokračování za dvě miliardy

Druhá etapa rekonstrukce nástupišť, která by měla tentokrát stát 109 milionů korun, bude ale pro SŽDC a cestující jen malým testem před tím, co se má ve stanici dít v letech dalších.

Plánovaná třetí etapa modernizace stanice bude ze všech nejrozsáhlejší a nejdražší. SŽDC chystá za téměř dvě miliardy korun kompletní rekonstrukci celého železničního uzlu.

„Připravujeme modernizaci průjezdu uzlem Havlíčkův Brod. Bude to komplexní rekonstrukce železniční stanice Havlíčkův Brod mimo už hotová nástupiště,“ potvrdila Pistoriusová.

Tato etapa je naplánovaná na roky 2020 až 2022. Bude zahrnovat výměnu kolejového svršku i spodku a zabezpečení v celé stanici – i na kolejích, které se využívají pro posun, manipulaci či řazení vlaků. Dostane se při ní rovněž na páté nástupiště, odkud odjíždí vlaky na Pardubice. Dokončena bude rekonstrukce výpravní budovy.

„Taková investice jen podtrhne význam havlíčkobrodské železniční stanice. Ačkoliv neleží na hlavním koridoru, i tak patří k jedněm z nejvýznamnějších v celé republice,“ připomenul již dříve brodský místostarosta Libor Honzárek.

Železniční stanice v Havlíčkově Brodě je největší stanicí na Vysočině a zároveň patří k těm historicky nejstarším. První vlak od Kolína přijel v prosinci 1870. Pokračování kolejí na Žďár nad Sázavou se město dočkalo o 28 let později.

Současnou tvář má nádraží z šedesátých let minulého století, výpravní budova byla otevřena v roce 1970.