Architektonicky cennou hrobku šlechtického rodu zachrání město Jemnice

„Poškozenou střechou na řadě míst do stavby zatéká. Hrobku považujeme za jednu z nejcennější památek Jemnice. Kdybychom ji nechali v současném stavu ještě dva roky, tak by reálně hrozilo, že se budova zřítí,“ obává se jemnický starosta Miloň Slabý.

V nynější první fázi město do záchranných stavebních prací na hrobce investuje celkem půldruhého milionu korun. Z toho se Jemnici podařilo získat 350 tisíc z havarijního fondu kraje a 200 tisíc z havarijního fondu ministerstva kultury.

Starosta Slabý odhaduje, že celková obnova hrobky i s okolním areálem by mohla přijít asi na 10 milionů korun. „Věřím, že za pět let bychom mohli rekonstrukci celé této památky zvládnout,“ míní.

Podle jeho vize by se hrobka mohla časem stát zastavením na přilehlé cyklostezce, přičemž by uvnitř byla expozice o rodu Pallavicini a byla by návštěvnicky přístupná jako jiné památky.

„Rozhodně je nutné, aby tato úžasná stavba žila a už nebyla, tak jako dosud, stranou zájmu,“ míní Slabý.

Na budování se podíleli významní umělci své doby

Hrobka byla několikrát vykradena. Zloději ji navštívili například v letech 1954 či 1991, kdy uvnitř zničili mramorové sarkofágy s ostatky zesnulých členů rodu Pallavicini a ze sarkofágů ukradli cennosti. Rozkradeny byly také měděné prvky zastřešení.

V roce 2014 pak za denního světla parta zřejmě dobře organizovaných a dodnes nedopadených zlodějů ukradla několik částí kovaného oplocení areálu hrobky.

Hrobka je méně známou, ale podle odborníků o to cennější památkou jihozápadní Vysočiny. Na jejím budování a výzdobě v letech 1900 až 1902 se totiž podílela řada významných umělců své doby.

Návrh hrobky vypracovali vídeňští architekti Otto Hofer a Wilhelm Zech, výtvarné ztvárnění měl na starost sochař Vít Matauschek, kamenické práce Eduard Hauser a Andreas Francini.

Nedávno započatá rekonstrukce odhalila, že autorem jedné ze skulptur je například významný vídeňský sochař posledního období Rakouska-Uherska Johannes Benk (1844 - 1914).

Autorem oltáře s působivým křížem s nápisem Consummatum est - Dokonáno jest je Ignác Weirich, český sochař, který žil a tvořil mimo jiné v Římě a pro rod Pallavicini dělal řadu zakázek. Také tento kříž pro jemnickou hrobku Weirich vytvořil roku 1902 v Římě.

Hrobka je postavena z dnes již vzácných materiálů

Rekonstrukční práce ztěžuje skutečnost, že hrobka je zčásti postavena ze vzácných materiálů, kterým je třetihorní pískovec z Dolních Rakous či mramor z Itálie.

Stavbaři už nechali z hrobky snést ručně kovanou zvoničku, která bude restaurována zvlášť.

V areálu hrobky býval dnes už zaniklý dům správce hrobky. I ten by měl být v budoucnu pravděpodobně obnoven. V místech, kde stál domek správce, se na dosud přesně nezjištěném místě má nacházet také studna, hluboká údajně 40 metrů.

Starý a významný italský šlechtický rod Pallavicini vlastnil panství Jemnice - Staré Hobzí v letech 1841 až 1945.