Filmy na festivalu dokumentů může vidět každý. Za 350 korun na internetu

Až do poslední chvíle organizátoři věřili, že se festival uskuteční fyzicky v kinosálech, i když s přísnými anticovidovými opatřeními. Nakonec se museli uchýlit s přehlídkou nejzajímavějších dokumentárních filmů z celého světa do online digitálního prostoru.

Diváci však nemají být ochuzeni. „Ročník je naprosto plnohodnotný, jenom se neodehraje v kinech,“ konstatuje ředitel festivalu Marek Hovorka.



Festival se dostane prostřednictvím počítačů až do domácností jednotlivých fanoušků dokumentu.

„Mrzí nás, že letos nemůžeme promítat filmy v kinech, ale chceme to využít jako příležitost. Jsme rádi, že ‚do kina‘ se letos dostanou úplně všichni. I proto jsme se vrátili k jarní ceně akreditace, aby byla dostupná pro každého. Věříme, že díky tomu objevíme i úplně nové publikum,“ říká ředitel Hovorka.

Pokud se tedy budete chtít podívat na festivalové filmy, je nutné zaplatit akreditaci ve výši minimálně 350 korun. Ovšem je možné zaslat i vyšší částku, protože 60 procent ceny půjde právě majitelům filmových práv.

Den před zahájením rozešlou přístupová jména a hesla

Pokud se budou chtít lidé festivalu zúčastnit online, je třeba vyplnit na festivalovém webu akreditaci a přes platební bránu uhradit částku.

„Den před zahájením zašleme všem akreditovaným přístupová jména a hesla do našeho webu, kde filmy budou mít možnost sledovat,“ poznamenal Hovorka.

Pro diváky je připraveno více než 200 snímků. Ať již jde o to nejnovější z českého i světového dokumentu, retrospektivu jihokorejského filmu, velkou přehlídku afroamerického dokumentu, či velké aktuální téma, jímž je pandemie koronaviru.

Festival nabídne například dokument New York v čase korony režisérky Terezy Nvotové. Covidu-19 se věnuje též španělský snímek Mezivládí režisérské dvojice Fernando Gómez-Luna a César Souto Vilanova.

České dokumenty odrážející pandemické téma zařadí do svého programu i sekce Dokument ČT. Uveden bude například snímek Nemocnice v první linii, němž Zuzana Kirchnerová Špidlová a Adam Oľha přibližují náročnou práci zdravotníků během boje s koronavirem.

Filmy se budou v nabídce objevovat postupně. „Vždy dopoledne a odpoledne zveřejníme skupinu asi patnácti filmů, které se ten den zpřístupní divákům. Ty pak budou k vidění dalších sedm dní, nebo podle omezeného počtu zhlédnutí. V tom druhém případě bude třeba si pospíšit,“ vysvětluje postup zveřejňování snímků Hovorka.

Atmosféru festivalu zprostředkují živé streamy

Možnost vidět festivalové filmy až sedm dní od zveřejnění je také důvodem toho, proč se přehlídka o jeden týden prodlouží. Potrvá od 27. října do 8. listopadu.

Letošní Ji.hlava, to však nebudou jen filmy. „Rádi bychom co nejvíce zprostředkovali jihlavskou atmosféru divákům u počítačů. Chystáme se, že budeme z našeho Majáku na náměstí živě streamovat prvních šest dní festivalu, a to od rána do večera. Chceme spojovat reakce diváků, nabízet diskuse, propojovat filmovou část s Inspiračním fórem a projektem Ji.hlava dětem. Tento živý stream může být tím, co z festivalu na internetu udělá společný zážitek,“ domnívá se ředitel Hovorka.

Další studio by mělo vzniknout v kině Dukla, odkud festival povede program pro děti, který bude mít i své samostatné streamy. Zájemci se podle Hovorky mohou stále hlásit na různé tvůrčí dílny, jež budou následně zprostředkovány.

Fanoušci festivalu nepřijdou ani o diskuse se zajímavými hosty v rámci Inspiračního fóra. Debaty budou vysílány až do 6. listopadu. Na každý den budou naplánovány dvě diskuse. Do celého světa se budou přenášet z mezipatra Horáckého divadla. Tam bude postaveno streamovací studio, odkud budou přes telemosty propojováni jednotliví hosté. Mezi nimi by měla být například jihoafrická filozofka Ndoni Mcunu či rakouský sociolog Harald Katzmair.

Pořadatelé chtějí oslovit i osobnosti z Jihlavy, které se nepřipravené budou zamýšlet nad tématy tohoto ročníku, jako je potravinářství budoucnosti či rovnost mužů a žen v církvi.

Z diskutujících to bude například jihlavská primátorka Karolína Koubová nebo vedoucí odboru životního prostředí radnice Katarína Ruschková.