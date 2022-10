Nejlepší české dřevorubce potáhne na šampionátu mladý borec ze Žďáru

Díky výkonům v letošní sezoně, kdy z juniorské kategorie Rookie definitivně přešel mezi dospělé, si vybojoval místo ve čtyřčlenné reprezentační štafetě. A dokonce se stal jejím kapitánem.

„To je velký závazek,“ uznává čtyřiadvacetiletý mladík.

„Ještě se to může změnit, ale pravděpodobně nastoupím v disciplíně Underhand Chop,“ prozradil Matyáš Klíma. Jde o disciplínu, kdy závodník přesekává ležící špalek, na němž stojí.

Začíná se však řezací disciplínou Stock Saw (řezání kotouče z ležícího kmene sériově vyráběnou motorovou pilou), po sekání ležícího špalku následuje řezání velkou ruční pilou (Single Buck) a na závěr přesekává čtvrtý člen štafety stojící špalek (Standing Block Chop).

„Určitě je to jeden z nejdůležitějších závodů sezony. Do štafety jsem se v podstatě prosekal, protože v sekacích disciplínách se mi momentálně hodně daří,“ těší Klímu.

Útok na evropský rekord

Nejlepších dvacet týmů světa se utká v Partille Areně v pátek večer. V úvodním kole půjde jen o kvalifikační čas. „Jsme nalosovaní do dvojice s Američany. Podle dosaženého času se pak týmy seřadí do pavouka. Kdo pak prohraje, vypadává,“ popisuje Klíma.

„Chtěli bychom se co nejvíc přiblížit zámořským týmům - ideálně být nejlepší v Evropě a seknout nový evropský rekord,“ říká o ambicích českých siláků s pilami a sekerami.

Tým, jehož trenéry jsou Karel Diviš a Matyášův otec Leoš Klíma, začal trénovat v novém složení po mistrovství světa v Praze před dvěma roky.

Nechybělo moc a ve Švédsku mohl Matyáš Klíma startovat i v individuálním závodě. Titul mistra republiky a tím i právo startu však nakonec v dramatickém závodě vybojoval Martin Roušal, Klíma skončil ve svém prvním šestidisciplínovém šampionátu pátý. O medaili jej připravila diskvalifikace v závěrečné disciplíně Hot Saw, v níž se řežou tři kotouče extrémně silnou motorovou pilou. S tou nemá ve svém věku ještě tolik zkušeností.

„Chtěl jsem to napálit, abych vyhrál titul, nekalkuloval jsem, jestli získám jinou medaili. Až zlepším svoje slabší disciplíny, Single Buck a Hot Saw, budu o dost lepší,“ věří si.

Pomoci se zlepšovat mají i závody v zámoří

Loni se stal mladík, který pracuje jako arborista, mistrem Evropy kategorie Rookie, letos zakončil své působení mezi juniory osmým místem na mistrovství světa. Míří výš, proto neváhá sbírat zkušenosti i na závodech v zámoří.

„Letos jsem si vyzkoušel závody v Itálii, Anglii, zúčastnil jsem se mistrovství světa v dřevorubeckých sportech v americkém státě Wisconsin, kde jsem se sice v obrovské konkurenci nedostal do finále, ale dařilo se mi. Po mistrovství republiky jsem letěl ještě do Austrálie, to mi taky pomohlo, v sekacích disciplínách jsem se až nečekaně zlepšil,“ porovnává ambiciózní dřevorubec.