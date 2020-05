Zámek v Jaroměřicích se bude opět zrcadlit v Rokytce, říčka má i nové mosty

Lávky budily pozornost už o víkendu, kdy oblíbený zámecký francouzský park po částečném rozvolnění krizových opatření navštívily stovky lidí.

Správci zámku se nyní po vybudování lávek společně s městem připravují na další dlouho zvažovaný krok – odbahnění koryta říčky Rokytky.

Týkalo by se to úseku od jezu poblíž Poděbradovy ulice až k zátočině u domu s pečovatelskou službou, což především znamená celý úsek zámeckého parku.

„Mluvíme o tom už třicet let, věřím, že nyní k tomu dojde. Mělo by to význam nejen estetický, ale také by se zvýšila schopnost potoka zadržovat vodu za bleskových povodní,“ řekl kastelán zámku Radim Petr.



Kastelán podotkl, že koryto Rokytky v zámeckém parku je ve skutečnosti uměle vytvořeným podélným rybníkem z 18. století.

„Měl tvořit zrcadlení zámku v řece, je to menší obdoba toho, co si nechal vybudovat i francouzský Ludvík XIV. v podobě Grand Canalu ve Versailles. Nyní je ale Rokytka v těchto místech zanesená, takže rybník nepřipomíná. Místy jsou v ní až tři metry nánosu,“ podotkl kastelán Petr.

Starý dřevěný most v parku, který stále slouží a budí pozornost bizarně pokroucenou konstrukcí, bude letos odstraněn.

„Teď na to nemáme čas, sázíme letničky a máme jen dva zahradníky a řadu věcí musíme dělat svépomocí, ale na podzim bychom chtěli starý mostek rozebrat,“ řekl Petr.

Nový most byl postaven v pomyslné původní stavební ose zámku a parku s Divadelním ostrovem, zatímco dosluhující mostek stojí bokem od této osy.

Kastelán už před časem zmínil pozoruhodný detail – hlavní most, který sto let na svém místě vůbec nestál, byl už od časů Marie Terezie stále zakreslen v katastrální mapě. Naopak reálně existující dosluhující most v katastru nebyl pro změnu zakreslen vůbec.

Novinky se dotkly také interiérů

Nový hlavní most bude hlavní přístupovou cestou na zmíněný Divadelní ostrov, kde se konají koncerty tradičního Hudebního festivalu Petra Dvorského.

Druhým novým mostkem je boční dvanáctimetrová lávka přes umělý obtok Divadelního ostrova. Nahradila v tomto místě dosavadní nepůvodní železné přemostění.

I novinek v interiérech zámku se návštěvníci dočkali. „K vidění bude další část zrestaurovaných unikátních tapet v Čínském kabinetu,“ řekla Markéta Slabová, mluvčí územního pracoviště Národního památkového ústavu.

Správa zámku dokončila opravy střechy nad oranžerií, nyní se připravuje na generální rekonstrukci zámecké elektroinstalace.

„Pracujeme na projektu, bude to akce na čtyři roky za dvacet milionů korun. Některé části elektroinstalace jsou z časů druhé světové války, jsou odpojené, protože už je není možné používat. Máme tam nouzové přívody, ale nelze to takto řešit donekonečna,“ podotkl Petr.

Omezením pro návštěvníky je současná rekonstrukce sousedního chrámu sv. Markéty, kvůli níž tam nyní nejsou prohlídkové trasy, které byly součástí prohlídek zámku.