Kachlový poklad či barokní pec. Hrady a zámky otevřou i s řadou novinek

15:39 , aktualizováno 15:39

Generální úklid, který se na hradech a zámcích koná přes zimu, se nečekaně o dva měsíce kvůli koronavirovým opatřením protáhl. Za normálních okolností by památky otevíraly brány veřejnosti začátkem dubna. Letos to trvalo, ale konečně je to tu. Hrady a zámky nejen na Vysočině se otevřou v pondělí.