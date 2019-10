Po dvou letech v Brodě znovu začíná hledání trasy severozápadní spojky

Severozápadní spojka je silnice, o níž se v Brodě mluví už čtvrt století. Původně měla být součástí obchvatu města připravovaného Ředitelstvím silnic a dálnic. Na počátku tohoto desetiletí však z jeho plánů vypadla. O její vybudování se nyní snaží město společně s krajem.

Přibližně dva a půl kilometru dlouhá silnice má spojit Ledečskou a Rozkošskou ulici se severním koncem Masarykovy ulice. Kudy přesně povede, určí až zpracování studií. Pravděpodobné je, že bude ústit na světelné křižovatce s obchvatem. Podle místostarosty Libora Honzárka (TOP 09) by hledání trasy dle odhadů mohlo trvat přibližně dva roky.



„V tuto chvíli nepůjde o to napevno nakreslit čáru v mapě. Jde o hledání nejvýhodnější možné trasy tak, aby co nejvíce dopravě pomohla, ale zároveň měla minimální dopad na obyvatele i životní prostředí. Očekáváme, že bude vypracováno více variant,“ uvedl Honzárek.



Hlavním důvodem stavby nové silnice je neustále se zvyšující intenzita dopravy. Spojka by měla odvést část dopravy hlavně z Ledečské ulici, v níž si na množství aut začínají lidé stěžovat. Má ulevit i nepříjemné křižovatce Ledečské a Masarykovy ulice. A v neposlední řadě obyvatelům sídliště U Rybníčku mezi psychiatrickou léčebnou a nemocnicí nad Rozkošskou ulicí, kudy si řidiči cestu na severní okraj města zkracují.

Dva roky se nic nedělo, vyčetl radnici kritik

Ovšem když před více než dvěma roky vedení města společně s krajem návrh na vedení silnice představily obyvatelům místní části Perknov, strhl se povyk. Proti záměru lidé hlasitě protestovali a mnoho stovek jich podepsalo petici.

Nelíbilo se jim, že by silnice odřízla Perknov od města, že by vedla v těsném sousedství nově postavených domů a že by zasáhla do Lázničkovy stráně. Záměr proto město i kraj zastavily. Tehdy vedení města slíbilo, že začne hledat alternativní trasy.

Po dva roky se nic nedělo. Když se po té době objevil tento bod znovu v programu jednání zastupitelů, vyvolal mezi mnohými velký údiv. Na emocích přidal i fakt, že bod nesl název Změna územního plánu.

Vedení města totiž hledání nejlepší trasy spojky rovnou spojilo se záměrem změny územního plánu. „Je to tak rychlejší, ušetříme tím jeden až dva roky času. Navíc tímto postupem získáme závazná stanoviska veškerých dotčených státních orgánů,“ vysvětloval Honzárek.

Občané, kteří se jednání zúčastnili, však na tyto argumenty neslyšeli. „Dva roky jste měli na prověření různých variant, nic se nedělo. Teď jdete proti svému slibu,“ ozval se Jan Duben bydlící na sídlišti Spálená Stráň. Koridor někdejšího obchvatu plánovaného ŘSD, jak řekl, mu prochází kuchyní.

Kritici chtějí nejprve určit trasu, pak se zabývat územním plánem

„Nová severozápadní spojka nemusí nutně vést koridorem v územním plánu zařazeným jako rezerva pro původně zamýšlený severozápadní obchvat. Budeme hledat různá řešení,“ opakoval starosta města Jan Tecl (ODS).

„Čas jste mohli ušetřit tím, že byste už dva roky různé varianty prověřovali. Nejsme odpůrci silnice, chceme ji, ale také chceme, aby to celé mělo hlavu a patu a nevycházelo to z třicet let staré studie. Tehdy se vůbec nepočítalo se Spálenou Strání,“ dodala Kateřina Dubnová.

Aby si město nejprve nechalo v samostatné studii vypracovat varianty trasy spojky, naléhali i někteří zastupitelé. „Postup by měl být opačný. Nejprve najít trasu, pak měnit územní plán,“ namítal Pirát Jan Kerbr.

„Je to klasické dilema, jestli byla dřív slepice, nebo vejce. Zda nejdřív trasu a až pak územní plán, nebo obojí najednou, je ve výsledku stejné. Vysíláme tím ale signál veřejnosti a z diplomatického hlediska tento postup vhodný není. Lidem jsme dali slib, že nejdřív najdeme trasu, tak ho pojďme splnit,“ vyzval Tomáš Hermann (Strana zelených).



V podobném duchu hovořil i zastupitel a někdejší místostarosta Čeněk Jůzl (KDU-ČSL). „Žádnou trasu tady nevidím a už se mluví o změně územního plánu,“ vadilo mu.

Proces bude trvat několik let, projde ještě dvěma hlasováními

„Pokud chceme, aby se město rozvíjelo, je třeba stavět. Nebo si můžeme říct, že tu nechceme ani jeden nový barák a jakýkoliv rozvoj zastavíme. Však i pro obyvatele Perknova by tato silnice byla přínosem,“ uvedla radní Ivana Mojžyšková (ČSSD).

„Apeluji tady na obyvatele, ať se zamyslí, co je lepší pro celé město,“ přidal se místostarosta Vladimír Slávka (ANO). Dodal, že i on kvůli obchvatu přijde o více než sto let staré nemovitosti.

I mezi veřejností se objevil příznivec nové silnice. „Chtěl bych apelovat na vedení města, aby stavbu co nejvíc urychlilo. Jsou tu občané, kterým současná doprava vadí. Aut už nikdy méně nebude,“ prohlásil Jaroslav Fikar.



Schválení hledání trasy a pořízení změny územního plánu pondělním rozhodnutím zastupitelů teprve začíná. Celý proces může trvat několik let. „Během něj budou zastupitelé ještě minimálně dvakrát rozhodovat, uskuteční se nespočet jednání, budeme mluvit i s veřejností,“ konstatoval Honzárek.

V nejbližších dnech by chtělo vedení města svolat schůzku s představiteli kraje, aby si rozdělili úkoly.