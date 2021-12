Senioři se v Humpolci musejí stěhovat z krajského domova do soukromého

Potřebu vybudovat nové pobytové zařízení pro seniory určily dosluhující stávající prostory. „Podmínky ve stávajících dvou budovách jsou už pro tuto službu nevyhovující,“ vysvětlil krajský radní Jan Tourek (KDU-ČSL), proč bylo nutné najít řešení.

Podle koncesní smlouvy bude investor nové zařízení provozovat 25 let a od kraje bude dostávat vyrovnávací platbu. Pro kraj to je podle Tourka výhodné.

„Budeme na tu sociální službu vyplácet velmi podobné částky jako v jiných zařízeních,“ uvedl.

SeniorCentrum Humpolec bude zařízení zařazené do krajské sítě sociálních služeb, kdy klienti budou hradit náklady spojené s pobytem, službami i stravou podle platné úhradové vyhlášky, tedy ve stejné maximální výši, jako je tomu v ostatních krajských zařízeních.

Společně se seniory se přesune také většina zaměstnanců. „Možnosti přechodu využije celkem 110 pracovníků domova. Pět osob nabídku na přechod nevyužilo,“ dodal radní.

Pokoje uspořádané jako „domácnosti“

Společnost SeneCura provozuje na Vysočině již dva domovy pro seniory. Jeden v Telči a další v Chotěboři. Nový humpolecký domov má kapacitu 203 lůžek, což je stejný počet jako v budovách, které klienti opustí.

SeniorCentrum Humpolec bude poskytovat služby 140 klientům domova se zvláštním režimem zaměřeným na péči o seniory trpící Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence a 63 klientům v domově pro seniory. Ve čtyřpodlažní novostavbě na Lužické ulici se nachází 55 jednolůžkových a 74 dvoulůžkových pokojů, každý s vlastním sociálním zařízením. Jednotlivé pokoje budou uspořádány do takzvaných „domácností“, kdy společný prostor obývá určitá skupina klientů.

Centrum je kompletně bezbariérové, k dispozici je například kaple nebo kadeřnictví. Součástí domova bude i terapeutická zahrada.

Zatímco stará budova domova v Lužické ulici se zbourá, o využití areálu v Máchově ulici se bude ještě debatovat. „Je to krásný lukrativní pozemek v centru Humpolce, který má téměř 1,5 hektaru. Plusem je i blízké napojení na dálnici. Možností, jak jej využít, je celá řada,“ řekl radní Jan Tourek s tím, že kraj vede jednání zatím s profesionálními hasiči a městem.

„Zatím bychom se chtěli držet strategie využít tyto pozemky pro veřejné služby,“ dodal hejtman kraje Vítězslav Schrek (ODS).

Podle Tourka si nechá kraj vyhotovit znalecký posudek, který určí hodnotu pozemku. „Předpokládám, že to budou vyšší miliony korun,“ poznamenal.

Vize opozice se míjí s potřebami hasičů i kraje

Jak řekl humpolecký starosta Karel Kratochvíl (ODS), společným záměrem města a kraje je, aby se na pozemku zřídilo zázemí pro profesionální hasičský sbor, pro humpolecký sbor dobrovolných hasičů a pro krajskou záchrannou službu. „Zároveň město dojednává s krajem, v souvislosti s tímto záměrem, realizaci sociálních zařízení na území města,“ dodal starosta.

Jak by uvolněný areál mohl v budoucnu vypadat, ukázali letos v létě opoziční zastupitelé z uskupení HumpolecGO. Představili ideovou vizi řešení této lokality, kterou zpracovali architekti OK Plan Architects Humpolec.

„Záměrem pro zpracování studie bylo ukázat možnosti, jak s takovýmto pozemkem uprostřed města pracovat. Chtěli jsme mimo jiné rozpoutat diskusi na toto téma, tak aby se například nestalo, že tento pozemek bude v budoucnosti nevhodně využit a pro obyvatele města uzavřen. Hlavní myšlenkou návrhu je vytvoření živé části města, která by propojovala nejrůznější věkové i sociální skupiny obyvatel. Nechtěli bychom, aby se z toho stala monofunkční plocha uzavřená veřejnosti,“ vysvětlil humpolecký zastupitel Petr Machek (HumpolecGO) s tím, že studii obdrželi zastupitelé kraje i města.

Architekti do areálu navrhli zázemí pro profesionální a dobrovolné hasiče i pro rychlou záchrannou službu. Přesto by se tam podle tohoto návrhu našlo dostatek prostoru, který by se mohl využít například pro startovací byty či pečovatelskou službu. „Zároveň by tato část mohla být otevřená veřejnosti a mohlo by tam být třeba dětské hřiště,“ popsal Machek.

Humpolecký starosta se ale k iniciativě opozice staví chladně. „Bohužel HumpolecGO s vedením města nekonzultovalo nic ze svého návrhu, který zpracovával ateliér OK Plan, ale hlavně se velmi výrazně míjí s reálnými potřebami výše jmenovaných organizací a Kraje Vysočina,“ řekl Karel Kratochvíl.

Poslední slovo, jak se s areálem naloží, budou mít nakonec krajští zastupitelé.