Z problémového úseku D1 u Humpolce zmizí svodidla, slíbil ministr

„Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dostalo úkol, že se tento úsek musí dostat do zimní údržby. Jinými slovy v nejbližších dnech je potřeba, aby se začala odstraňovat omezení v místech, kde je to možné,“ pronesl dnes přímo na místě ministr dopravy Dan Ťok (ANO).



„Jsme připravení 4. ledna začít. Na druhou stranu, pokud by bylo špatné počasí, tak bychom pouze řidičům komplikovali život. Pro ten případ máme alternativní termín a to je příští pátek (11. ledna, pozn. red.),“ uvedl Jan Kroupa, generální ředitel ŘSD.

Podle jeho slov by odstranění svodidel na zmíněných čtyřech kilometrech mělo být otázkou několika dnů. Při ideálních podmínkách by dělníci měli nastoupit v pátek ve 21 hodin. Hotovo by pak mohli mít už v neděli.

„Pokud ale bude přimrznuto, tak to bude trvat déle. Ta svodidla jsou tam přichycená gumou a tu bychom museli odstraňovat. V tom případě bychom měli mít hotovo do úterý,“ upřesnil ředitel.

Zároveň chce ŘSD začít i se zacelovaním kaveren, které se objevily na několika místech pod rychlým pruhem. Tyto práce jsou ale ještě více závislé na počasí.

„Pokud bude spad sněhu jako dneska, tak nemá cenu, aby se tam dělaly nějaké vrtné práce a betonáže, které je potřeba dělat v nějakých kloudných klimatických podmínkách,“ potvrdil Kroupa.

„Děláme všechno pro to, aby se sjízdnost dálnice udržela i v těchto podmínkách,“ dodal Ťok.

Podle generálního ředitele už má ŘSD uzavřenou smlouvu s firmou, která odstraní zmíněná svodidla. Pro zakázku na sanaci kaveren se v současné chvíli dokončuje jednací řízení.

Zároveň pokračují práce na tom, aby svodidla zmizela z celého čtrnáctikilometrového úseku, který se nepodařilo včas opravit. „Momentálně dokončujeme projektovou dokumentaci, která říká, co všechno se musí udělat, aby se dokončil střední dělicí pás a následně se mohla ta svodidla vzít a odnést pryč,“ řekl Kroupa.

Je to marnost, marnost, marnost, kritizoval hejtman Běhounek

Opravovaný úsek mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem je kritický. V polovině prosince tam doprava několikrát zkolabovala. Blokoval ji nesjízdný povrch i kamiony. Nepřipravenost úseku na zimu kritizoval i Kraj Vysočina.

„Upozorňovali jsme, že úsek 90 až 104 je zásadně jiný. Jinde je jaro, ale tady jsou Vánoce a sněží. Upozorňoval jsem, že by bylo dobré mít při rekonstrukci aspoň část odstavných ploch, aby řidiči mohli dát kamiony stranou. Bohužel, je to marnost, marnost, marnost,“ pronesl tehdy hejtman Jiří Běhounek.

ŘSD nechalo následně posunout svodidla a rozšířit jízdní pruhy v opravovaném úseku.

VIDEO: V kritickém úseku D1 už dělníci rozšiřují pruhy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Opravy mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem začaly v březnu. Zakázku za 1,75 miliardy korun dostalo sdružení tvořené českou firmou Geosan Group, italskou Toto Costruzioni Generali a kazašskou SP Sine Midas Stroy. Po prohlášení ŘSD ze 17. prosince o ukončení smlouvy se stavebními firmami oznámila o den později odstoupení od smlouvy za sdružení firma Geosan.



Konsorciu bylo doposud vyměřeno šest pokut v celkové výši asi 60 milionů korun. Celé konsorcium přestalo podle Kroupy úplně fungovat na konci minulého roku. „Pokud firma sankce nezaplatí, tak si je vezmeme z bankovních záruk a bankovních garancí, které od té firmy máme,“ řekl Kroupa.

Podle něj by nový zhotovitel, který bude muset být ovšem ještě vysoutěžený, mohl na dálnici nastoupit během léta.