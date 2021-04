Proticovidový fond už není potřeba, Brod z něj postaví novou cyklostezku

Mnoho let obyvatelé havlíčkobrodské příměstské části Perknov volali po bezpečném napojení na centrum města. Radnice už roky plánuje vybudování cyklostezky, zatím to ale nevyšlo. Až do letoška. A trochu překvapivě. Cyklostezka do Perknova totiž původně nebyla v letošním rozpočtu.