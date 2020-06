Sotva se rozjede, musí cyklista zastavit. Na půl kilometru stezky osmkrát

Nová cyklostezka vede podél Chotěbořské ulice a je dlouhá přesně 510 metrů. Míří od stavebnin u kruhového objezdu takřka na konec města. Její vybudování přišlo na necelých osm milionů korun, téměř tři čtvrtiny zaplatila dotace od místní akční skupiny Havlíčkův kraj.



Obyvatelé města jsou z nového úseku cyklostezky nadšeni. Asfaltový chodník je osvětlen, udržován a nabízí bezpečnou dopravu do průmyslové zóny jak pro cyklisty, tak pro chodce.

Někteří místní si však hned všimli také velké a podle nich i nepříjemné rarity. Na půl kilometru dlouhé cyklostezce je hned šestnáct dopravních značek „STOP“, osm v každém směru.

„Nová cyklostezka směrem na Sobíňov je moc hezká. Nicméně je úsměvné a řekl bych i celkově nepřehledné, jak tento les značek hyzdí krátký úsek stezky,“ svěřil se například Petr Neuvirt mladší.



A přidal se i další diskutující na městských webových stránkách. „Proč tam musí být značky STOP? Proč ne Dej přednost v jízdě? Těším se, jak tu bude policie dozorovat a řešit přestupky,“ namítá zkušený cyklista, jenž si nepřál zveřejnit své jméno v médiích.

„Osobně přemýšlím, co bude levnější. Jestli jet na kole přímo po silnici, nebo jet po cyklostezce a na jedné z několika stopek porušit pravidla tím, že neuvedu kolo do úplného zastavení, i když tam nic nepojede,“ přemýšlí.

Nejde nic dělat, je to podle vyhlášky, zní z radnice

Nový úsek cyklostezky je skutečně značkami s povelem k zastavení doslova posetý. I radnice si to uvědomuje, ale nemůže s tím nic moc dělat. Podle starosty Bohumíra Nikla musí být dopravní značení v souladu s vyhláškou o provozu na pozemních komunikacích.

„Cyklostezka je tu opravdu rozkouskovaná. Přechází přes místní komunikace a vjezdy do areálů firem. Toto křížení je méně přehledné, proto je tu značka STOP. Cyklista musí zastavit a rozhlédnout se,“ vysvětluje starosta. „Kdo tuto trasu zná, určitě to chápe,“ dodává.

Tento úsek je teprve první částí chystaného propojení až do Sobíňova, první vesnice směrem na Chotěboř. Bezpečná stezka by měla vést podél hlavní silnice druhé třídy.

Právě na ní v tomto úseku loni v říjnu v noci nejspíš auto srazilo a usmrtilo šestnáctiletého chlapce. Co přesně se zde tenkrát stalo, přes veškerou snahu policie nezjistila.

„I když kriminalisté postupně prověřili všechny dostupné kamerové záznamy, vyslechli desítky osob a prostřednictvím výzev se obraceli opakovaně na případné svědky, ustanovit podezřelé vozidlo, které mladíka srazilo, se do současné doby nepodařilo,“ oznámila v polovině dubna policejní mluvčí Dana Čírtková.

Další raritou na stezce bude železniční minipřejezd

Pokračování stezky na Sobíňov se projektuje, po administrativní stránce by mohla být příprava dokončena v letošním roce. Kdy se začne stavět, bude nejspíš záležet na dotacích. Její výstavbu totiž prodraží další poměrně unikátní záležitost.



Na trase musí cyklostezka překřížit železniční trať vedoucí z Havlíčkova Brodu na Pardubice. „Bude tu vybudován klasický železniční přejezd, ovšem ve zmenšeném měřítku. Stezka bude užší než silnice, také závory budou menší,“ popsal Bohumír Nikl. U přejezdu bude i světelná signalizace. „Nebylo snadné se takto se Správou železnic domluvit,“ konstatoval starosta.



Ždírec nad Doubravou je cyklistům nadmíru nakloněn dlouhodobě. V současné době už mají k dispozici bezpečnou cestu ven z města na úplně všechny strany. Asfaltový chodník vede podél silnice do Krucemburku, Horního Studence, Kohoutova a Benátek, na Nové Ransko a nyní i kus cesty na Sobíňov.

Přesto to radnici nestačí a chystá toho ještě víc. Další kus nové cyklostezky by měl v budoucnu vést podél silnice první třídy číslo 37 od odbočky na Horní Studenec dál až do místní části Údavy.

„Plánujeme to už dlouho, rozhodli jsme se znovu oprášit starší projekt a trochu ho upravit. Nebude to levné, stezka bude mít tři kilometry a musíme pro ni vykoupit pozemky. Ale považujeme to za důležité pro zvýšení bezpečnosti obyvatel,“ vzkázal Nikl.

Už v příštím roce by chtělo město zkusit požádat o dotaci. Kdy by se ale mohlo skutečně stavět, není dosud zcela jisté.