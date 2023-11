Trubky a nádrže z čistírny dodají ročně do sítě plyn až pro 400 domácností

Pro laika je to jen změť nerezových trubek, nádrží, kohoutů a budíků doplněných o dva kontejnery. Pro znalce se jedná o technologii, která nemá široko daleko obdoby. Metan, který se uvolňuje při jednom z procesů čistění kanalizační vody, dokáže přeměnit v tak kvalitní plyn, který může provozovatel čistírny prodávat do rozvodné sítě zemního plynu.

„Bioplyn vzniká ve vyhnívacích nádržích. Probíhá tam přirozený fermentační proces,“ začíná vysvětlovat Zdeněk Zelený, vedoucí provozu čistíren odpadních vod ve společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod (VaK HB), jež brodskou čistírnu provozují.

Z veškeré odpadní vody, která přiteče do čistírny kanalizací nebo ji přivezou fekální vozy, se v uzavřeném prostoru bez přístupu vzduchu a za teploty okolo 55 stupňů Celsia uvolňuje bioplyn. Jeho hlavní složkou je metan. Ten se dá spalovat a energeticky využít, nebo s ním lze dál pracovat. Třeba tak jako na brodské čističce.

„Plyn nám tu proudí do nádrží s aktivním uhlíkem. Pak se suší, tedy několikrát stlačuje, ohřívá a zchlazuje, aby zkondenzovala voda. Poté jde do kontejneru na membránovou separaci,“ zjednodušeně popisuje složitý proces Zelený.

Právě membránová separace je jádro novinky havlíčkobrodské čistírny. Membrány tvoří dutá vlákna v nerezovém tubusu. Ty od sebe podle velikosti oddělují molekuly metanu a oxidu uhličitého. Díky tomuto procesu se tu tvoří „zelený“ plyn. Ten je po dalších úpravách tak čistý, že může být vtlačen do distribuční soustavy.

Energeticky soběstačná čistírna

Do sítě havlíčkobrodská čistírna dokáže za rok dodat množství plynu, které odpovídá spotřebě dvou set rodinných domů nebo čtyř set bytů. Ve zkušebním provozu se množství dodávaného plynu pohybuje kolem 90 kubických metrů za hodinu, přičemž maximum je ještě o polovinu vyšší.

K pořízení této nevšední a na českých čistírnách odpadních vod nevídané technologie vedly VaK HB dva důvody. Jednak je to ekonomická stránka. Díky téměř padesátiprocentní dotaci nebyla investice až tak vysoká a municipální firmě přinese jistý zisk.

A jednak je to snaha o energetickou soběstačnost. Obdobné provozy by podle plánů Evropské unie měly být energeticky soběstačné do roku 2040. „Je rok 2023 a malá česká vodárna je tam,“ pochlubil se při slavnostním otevření provozu předseda představenstva VaK HB Pavel Policar.

Co do využití vlastních energií je havlíčkobrodská čistírna odpadních vod skutečnou špičkou v republice. Už více než dvacet let vyrábí z vyhnívacích kalů v kogeneračních jednotkách teplo a elektřinu. Z vyčištěné odpadní vody jímá teplo. A od roku 2010 provozuje v areálu čistírny i fotovoltaickou elektrárnu.

Z autobusů na plyn nakonec sešlo

O hospodárnějším využití plynů z procesu čištění odpadních vod VaK HB přemýšlely roky. Původním plánem bylo ve spolupráci s městem vyrábět CNG a využívat ho při provozu městské hromadné dopravy. Budovat se měla i čerpací stanice.

„Město od toho ale ustoupilo. Nakonec se objevila možnost vyjednat asi kilometr odsud přístup do sítě a plyn vtlačovat do distribuční soustavy. Ukázalo se to jako lepší model, v němž máme při dodržení kvality zaručený odběr,“ konstatoval ředitel VaK HB Jan Kadlec.

Do budoucna má společnost v plánu úpravu plynu ještě zdokonalit a naprosto minimalizovat ztráty. Umožní to výstavba nového koncového zařízení, jež bude umět zachytávat technický oxid uhličitý a s ním i pár dalších procent bioplynu.

Čistírna odpadních vod v Havlíčkově Brodě je průkopníkem neotřelých řešení. Umožňuje jí to způsob, jakým byla v roce 1989 vybudována. Zabírá velkoryse navržený areál v místní části Perknov.

Podle původní kapacity měla sloužit až pro 270 tisíc lidí, čímž je největší čistírnou na Vysočině a jednou z patnácti největších v republice. Postupem let, když se ukázalo, že průmyslové podniky odpadní vody neprodukují tolik a kapacita čistírny nikdy nemůže být naplněna, se snižovala. Bylo tak dost prostoru na nejrůznější vylepšení a moderní technologie.

Pro VaK HB je největším zařízením, které tato společnost, jíž vlastní města a obce regionu, provozuje. Vodárenská společnost zásobuje pitnou vodou zhruba šedesátku měst a obcí převážně na Havlíčkobrodsku. Má zhruba 75 tisíc odběratelů. Z nich necelých 70 tisíc je napojeno i na kanalizační síť.