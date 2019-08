Domácí jemný kečup

Množství: 0,5 l

Příprava: 20 minut

Vaření: 90 minut

• 1 kg zralých masitých rajčat • 1 jablko • 2 cibule • 4 kuličky nového koření • 4 kuličky černého pepře • 1 hřebíček • 2 bobkové listy • malý kousek oloupaného zázvoru • 70 g krupico­vého cukru • 100 ml jablečného octa • 1 lžička mořské soli





1. Rajčata nakrájejte na větší kusy. Jablko se slupkou a oloupané cibule nakrájejte nadrobno a spolu s rajčaty nasypte do většího kastrolu. Přiveďte k varu, pak teplotu ztlumte a za mírného probublávání vařte asi 30 minut, až se vše úplně rozvaří.

2. Rozvařená rajčata propasírujte přes jemné síto. Hladký protlak vlijte zpět do hrnce. Koření a zázvor zavažte do čistého bílého plátýnka a vložte do rajčatového protlaku. Společně vařte do zhoustnutí.

3. Pak přidejte cukr, ocet a sůl a ještě krátce povařte. Balíček s kořením vyndejte. Horký protlak nalijte do vyvařených lahví. Pro větší trvanlivost ho zavařte a po vychladnutí uchovávejte v chladu.

