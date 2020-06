____________________________________________________________

NEPEČENÝ JOGURTOVÝ KOLÁČ

Příprava: 40 minut + tuhnutí

Porcí: 12

Ingredience:

Nepečený korpus: 240 g kulatých piškotů, 50 ml kokosového mléka, 50 g kokosu, 100 g másla

Náplň: 500 g bílého jogurtu, 100 g medu, 1 limetka, 100 ml kokosového mléka, 15 g sypké želatiny

Dohotovení: 2 lžíce medu, 2 lžíce šťávy z limetky

Postup:

1. Piškoty nadrťte najemno a smíchejte s mlékem. Nechte odležet. Pak k nim přidejte kokos a změklé máslo a vypracujte pevnou hmotu. Rozprostřete ji a umačkejte na dno i boky dortové formy s průměrem 22 cm, vyložené pečicím papírem.

2. Jogurt smíchejte s medem a limetkovou šťávou. Studené kokosové mléko vlijte do kastrůlku a rozmíchejte v něm želatinu. Po chvilce bobtnání mléko s želatinou zahřejte téměř k bodu varu. Horké vlijte do ochuceného jogurtu a pečlivě promíchejte. Nalijte do korpusu umačkaného ve formě a dejte do chladničky na šest hodin ztuhnout.

3. Po ztuhnutí vyndejte z formy. Povrch můžete polít medem smíchaným s limetkovou šťávou nebo ozdobit ovocem.