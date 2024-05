Chraňte svou pokožku i životní prostředí

Sluneční paprsky hřejí a my se jich nemůžeme nabažit. Pro náš organismus mají spoustu prospěšných účinků, je však třeba mít na paměti i jejich škodlivý vliv, před kterým je třeba se pečlivě chránit. Jak? Základní pravidla stojí za to si připomenout.

1. Omezte pobyt na slunci v době mezi 11. a 15. hodinou. Kojenci a malé děti by přímému slunečnímu záření neměli být vystaveni vůbec.

2. Před slunečním zářením je třeba se chránit nejen vhodným oblečením, pokrývkou hlavy a slunečními brýlemi, ale také opalovacím krémem, a to při každém pobytu venku.

3. Zejména při sportu, po koupání a osušení ručníkem je třeba přípravek na opalování nanášet opakovaně v průběhu celého dne. Patřičnou pozornost je přitom potřeba věnovat výběru vhodného opalovacího přípravku. Výši ochranného faktoru určuje nejen fototyp pokožky, ale také místo pobytu. Obecně platí, že čím vyšší ochranný faktor použijete, tím lepší ochranu své pokožce poskytnete.

Značka Eucerin nabízí přípravky vhodné pro každý typ pokožky, a to na obličej i tělo, pro dospělé i děti. Při vývoji ochranných opalovacích krémů jsou neustále využívány nejnovější vědecké poznatky a zkušenosti. Díky tomu je složení veškerých opalovacích přípravků Eucerin upraveno tak, aby nezatěžovalo životní prostředí, a to jak na pevnině, tak ani v mořích a oceánech. Nelze totiž zapomínat na to, že až 50 procent kyslíku pochází právě z oceánů. Stejně jako suchozemské i podmořské rostliny totiž dokážou absorbovat oxid uhličitý a následně ho přeměnit na kyslík, který se uvolňuje zpět do atmosféry. Jejich role je tak pro život na zemi naprosto nepostradatelná. Složení Ocean Formula v ochranných krémech s UV filtry Eucerin spojuje účinnou dermatologickou péči s šetrným složením respektujícím oceány, nejen při dovolené u moře. Solární péči o pleť obličeje vybírejte vždy s ohledem na specifika své pleti. Velmi vysokou každodenní ochranu poskytne pleti vašeho obličeje Ultra lehký fluid Hydro Protect, SPF 50+, který se díky svému nemastnému složení velmi rychle a beze zbytku vstřebává. Pokud vás trápí pigmentové skvrny, přijde vám vhod Emulze na opalování na obličej s depigmentačním účinkem Pigment Control, SPF 50+. Ochranný krémový gel na opalování na obličej Oil Control, SPF 50+, posiluje vlastní mechanismus pleti na obnovu DNA, reguluje tvorbu kožního mazu a je vhodný k použití na citlivou i aknózní pleť. K péči o pokožku celého těla je pak ideální Transparentní sprej na opalování Dry Touch Oil Control, SPF 50+, který je voděodolný a vhodný k použití pro citlivou i aknózní pokožku, stejně jako Krémový gel na opalování Dry Touch Oil Control, SPF 50+. Obsažený licochalcon A neutralizuje volné radikály vyvolané působením UV záření. Pro péči o dětskou pokožku je pak vhodné použít Dětský sprej na opalování Sensitive Protect s velmi vysokou ochranou SPF 50+, který chrání a zklidňuje a je vhodný již od tří měsíců věku.

Volte přípravky, které chrání vaši pleť před UVA a UVB zářením a zároveň poskytují ochranu před vysokoenergetickým viditelným světlem. Přípravky by vždy měly odpovídat typu a potřebám vaší pleti.

*Složení respektující oceány. Produkty neobsahují mikroplasty (podle definice UNEP) a systém UV filtrů neobsahuje oktokrylen, oktinoxát ani oxybenzon.