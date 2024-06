Chtějí posílit liberální křídlo. V boji o Senát vsadili Piráti na stará jména

Do senátních voleb Piráti vyšlou dále Jana Jandu, Miroslava Jiránka, Evu Tylovou a Andreu Švojgrovou. Kandidáti se představili na oslavách 15 let od založení Pirátské strany na pražském Výstavišti.

Všichni chtějí v Senátu posílit liberální křídlo. Současně s nimi se představili také lídři do krajských voleb. V těch se Piráti chtějí věnovat hlavně zdravotnictví, školství či životnímu prostředí.

Ekonom a auditor Wagenknecht bude mandát obhajovat v Praze 8, lékař a vysokoškolský pedagog Hilšer v Praze 2 a vědec Drahoš v Praze 4. Sušický zastupitel Janda kandiduje za Domažlicko, kde je nyní senátorem Vladislav Vilímec. Lékařka Švojgrová za okres Benešov kde je v současnosti senátorem Zdeněk Hraba, Tylová by chtěla v Praze 12 nahradit současného senátora Pavla Fischera (nezávislý) a Jiránek za Litoměřicko pak Ladislava Chlupáče.

Vedle nich Piráti podporují podle předsedy strany a vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše také kandidáty do senátu za SEN 21 Michaelu Tejmlovou kandidující za obvod Jablonec, Přemysla Rabase za Chomutov a Jiřího Řeháka v Teplících. Dále strana podporuje Miroslava Balatku kandidujícího v Sokolově.

Piráti také představili lídry do krajských voleb, které se uskuteční ve stejném termínu jako volby do třetiny Senátu, tedy 20. a 21. září. Věnovat se chtějí hlavně tématu zdravotnictví, školství, životnímu prostředí či digitalizaci. Snažit se budou udržet mladé lidi v krajích a bojovat s korupcí. Chtěli by zde také rozvíjet služby a lékařskou péči. O post hejtmana se bude ucházet například v Moravskoslezském kraji Zuzana Klusová, letos nezvolená kandidátka do Evropského parlamentu, nebo se svůj post pokusí obhájit současný hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

V sobotu se sešel republikový výbor strany, aby projednal kampaň a výsledky voleb do Evropského parlamentu. Piráti po zisku 13,95 procenta hlasů ve volbách v roce 2019 letos klesli na 6,20 procenta. Strana cílila až na čtyři křesla, mandát ale obhájila jen dosavadní europoslankyně a dvojka na kandidátce Markéta Gregorová.

Bartoš to před týdnem označil za velké zklamání. Po sobotním jednání výboru Bartoš uvedl, že reformy vnitřního fungování a kampaní Pirátské strany je třeba provést do konce příštího měsíce. Výrazné zúžení by se mělo týkat administrativních a mediálních skupin. Gregorová před jednáním dodala, že by změna v kampaních mohla pomoci k tomu, aby byla strana lépe vidět. Krajské volby by tak podle ní neměly vypadat tak tragicky.

Lídři Pirátů pro krajské volby: