Výrobce jednoho z globálně nejoceňovanějších champagne, Piper-Heidsieck, se může hned zkraje roku pochlubit novým úspěchem. V rámci soutěže The Best Wine of the World Competition byl oceněn jako Best Champagne House of the World 2021. Prémiová vína tohoto vinařství jsou známá nejen pro svou výjimečnou kvalitu, ale i díky spolupráci s předními designérskými a módními osobnostmi.