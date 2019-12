Kdybyste chtěli být in, pak se přenesete do dětství, svého nebo svých rodičů. Pro někoho je to retro, pro jiného milá vzpomínka na důvěrně známé časy. Typické symboly představují ptáčci na klipu nebo prolamované koule, ale i jelínci a jiné zvířecí motivy, třeba lišky.

Hodně v kurzu jsou také peříčka a opravdu nelze přehlédnout oblíbenou růžovou, zpravidla v jemném pudrovém provedení. Byť letošní hlavní barvou má být bílá, alespoň podle toho co velí trendy.

Bez ozdob to nejde

Vánoce stojí a padají se stromečkem, bez této stálice by nikdy nebyly pravé ořechové. Ale to je jediné, co se striktně dodržuje. Zda bude živý, nebo umělý, případně jestli si domů pořídíte několik větví jehličnanu, je srdečně jedno. Na čem naopak záleží? Na ozdobách.

Samozřejmě se jimi stále zdobí stromek, ovšem dnes už se používají také jako samostatná dekorace doslova po celém bytě. Můžou zkrášlit kdejaký volný háček nebo konstrukci k tomu určenou, často se skládají místo sladkostí na mísu nebo do větší průhledné vázy. K dostání jsou klasické velikosti o průměru či výšce asi 5 až 6 centimetrů, stejně jako maxi provedení několikanásobně větší. U opravdu velkých ozdob se držte pravidla: používejte je jako šafrán.

Hodně světýlek

Další klasiku, která ke svátkům neodmyslitelně patří, představují vánoční řetězy a svíčky. Komu nestačí, může se ještě podívat na nejrůznější designy svícnů, nebo rovnou na zajímavě tvarované svíčky. A přestože není bezpodmínečně nutné pořizovat si adventní věnec nebo adventní svícen, málokdo jim odolá.

Obáváte se, že nedokážete pohlídat zapálené svíčky? Pak se spolehněte na LED technologii, aplikuje se všude. Můžete ji mít nejen ve svíčkách nebo věnci, dostala se i do vánočních ozdob, integruje se do ubrusů, obrazů a jinam.

Mraky dekorací

Ještě než prostřete stůl, ozdobte svůj domov milými předměty. I dospělí si bez uzardění pořizují nostalgické bruslařky, anděly, veselé medvídky či další zástupce zvířecí říše (letošním hitem jsou pávi).

Domácnosti mohou zdobit také různí skřítkové, a když opravdu zapátráte, objevíte figurky Ježíška. Sváteční náladu navozují větší či menší chaloupky, kostelíky, betlémy nebo alespoň zvonky.

Na závěr na lustr pověste jmelí. Pozor, podle tradice přináší štěstí jen zelené a darované.

Tradiční

Stálicí je červená, ve slavnostnější podobě přechází do bordó. Žádná jiná barva nedokáže tak dobře přitáhnout pozornost, navíc na zeleném podkladu jehličí krásně vynikne. Ale rozumí si i s bílou, šedou nebo tmavší hnědou, kterou opticky rozsvítí.

Červená je typická také pro vánoční hvězdu, nově se prosazuje motiv granátových jablek. Ale klidně si pořiďte třeba houpacího koníka nebo aspoň pár muchomůrek. Prodávají se jen na ozdobu nebo v podobě solničky.

Nostalgické

Vzpomínáte, jak jste seděli u babičky nebo prababičky v kuchyni, louskali ořechy a poslouchali její vyprávění? Přenést se v čase o pěkných pár desetiletí zpět můžete i teď. Nostalgickému stylu nahrávají ozdoby a dekorace zejména z keramiky, porcelánu, dřeva, proutí nebo šustí.

Malby na keramice prezentují nejrůznější příběhy, zatímco u dřevěných dekorací si je musíte domyslet. Tomuto stylu sluší také perníkové ozdoby a samozřejmě svíčky, nebo i LEDková světýlka s v decentní podobě.

Romantické

Pokud Vánoce chystáte čistě pro ženy, možná pro ně zvolíte aktuálně populární jemný odstín růžové. Působí dostatečně romanticky, přitom není přeslazený a v kombinaci se sklem či jiným průhledným materiálem, stříbrem nebo i šedou barvou bude vypadat perfektně. Doporučujeme přidat dekorace s peříčky, také v růžové se letos vyrojila hejna větších opeřenců – majestátních pávů. A určitě by u vás neměly chybět rozkošné baletky.

Nadčasové

Podle aktuálních trendů by letošním svátkům měla vévodit bílá. Což je sice nebeská barva, ale sama o sobě může působit poněkud smutně. Na lesku a třpytu jí přidá osvědčená zlatá, a máte ideální sváteční dvojici.

Naopak mírně srazit přílišnou bujarost dokáže šedá nebo antracitová, tím se namíchané barvy přiblíží populárnímu skandinávskému stylu. Ale netřeba se bát ani doplnění ryze černé, třeba na lucerně nebo odkládacím stolku.