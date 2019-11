„Kvalitní destilát může přijít na svět jen díky výjimečnému ovoci, pečlivému zpracování, pozorné destilaci a zrání. Pak si taková ovocná pálenka – i když je dražší – své zákazníky a konzumenty získá kvalitou svého zpracování.“ říká Tomáš Novák, který stojí za novodobým úspěchem značky Fleret.

To je příklad pravých ovocných destilátů Fleret, které se vyrábí od roku 1850 ve Frenštátu pod Radhoštěm. Jsou postaveny na prvotřídním ovoci, typickým pro Čechy, Moravu a Slezsko – švestkách, hruškách, meruňkách i třešních.

Řada stoprocentně ovocných destilátů Collection 1850 s vícestupňovou destilací a minimálně dvouletým zráním, která se hodí jak pro přímou konzumaci, tak pro výrobu koktejlů a mixologii, se stala jakousi vlajkovou lodí značky Fleret. Výjimečnosti těchto pálenek odpovídá i elegantní design lahví, za kterými stojí vesmírný architekt NASA a designér Tomáš Rousek a jeho žena Veronika. Poutavé etikety, které jsou ručně malované akvarelem a pečeti i zátky, které podtrhují slavnostnější chvíle, pro něž jsou destiláty určeny. To, že používáme ono slovo „stoprocentně“ je nesmírně důležité. Levnější lihovina je totiž tvořena z velké části průmyslovým nebo řepným lihem, k němuž je přidán ten ovocný, aby ho alespoň trochu ovoněl. V tom spočívá i základ pro cenu výrobků Fleret Collection 1850. Cena kvalitního ovoce je rozhodně vyšší než cena cukrové řepy či brambor k tomu si pak můžeme připočítat ruční práci s jeho přebíráním i třeba několikaleté zrání výsledného destilátu.

Ovocný destilát, který byl opakovaně oceněn bronzovou medailí v San Francisku na soutěži World Spirits Competiton a stříbrnou v Hong Kongu na soutěži International Wine and Spirit Competiton a stal se vlastně světoznámým je Slivovice Collection 1850. Na jeden litr kvalitního padesátiprocentního destilátu je potřeba sedm až deset kilogramů prvotřídních švestek. K výrobě Slivovice Collection 1850 se z mnoha druhů švestek používá jen sedm. Jsou to Zelená renklóda, Čačanská lepotica, Čačanská nejbolja, Čačanská raná, Domácí velkoplodá, Stanley a Wangenheimova. Jejich plody se musí patřičně připravit, pak se nechají za přesně daných podmínek kvasit a následně nejméně třikrát destilovat. Další minimálně dva roky se nechává destilát zrát. Svou roli tu určitě hraje i průzračná beskydská voda. Vůni Slivovice Collection 1850 poznají nejen znalci hned po otevření – její nezaměnitelná vůně i chuť jsou dány přesným poměrem mezi vypeckovaným a nevypeckovaným ovocem. Na ideálním poměru tu vlastně pracují už více než sto padesát let. Znalci vědí, že kapička slivovice, rozetřená po zápěstí, podobně, jako se to dělá s parfémy, prozradí po čichu cokoli, co není v pořádku. V případě Slivovice 1850 ucítíte jemnou vůni sladkých švestek. Jestliže pak budeme postupovat podle klasického hodnocení, tak čirost je na jedničku, po nalití řetízkuje (to není tak důležité, ale znalci to oceňují), vůně jednoznačná a po polknutí krásně hřeje. V dochuti se mírně projeví ony pecky, ale to není na škodu, naopak, konzument ví, co pil.

Slivovice Collection 1850 je k dostání v běžné obchodní síti za 490 Kč.