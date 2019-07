Na jaké bázi program funguje?

Základní myšlenkou je názor, že lidské tělo je schopno - díky správné volbě a kombinaci přirozených potravin - docílit vyvážené látkové výměny a všech tělesných funkcí.

Generování nutričních plánů zohledňuje mnoho vstupních parametrů, včetně krevního rozboru. Nutriční plány tak obsahují jak individuální doporučení, tak soubor důležitých obecných pravidel. Klient má jasný návod ve formě osnovy a zároveň možnost volby potravin z individuálního seznamu, dle sezóny, možností a chuti.

S Metabolic Balance není potřeba složitě počítat kalorie, složení jídelníčku zaručuje vyvážený podíl živin (sacharidy: 40-45%, tuky 30-35%, bílkoviny: 20-30%) a individualizovaný výběr potravin.

Metabolic Balance prosazuje, aby se jedlo 3x denně a pauzy mezí jídly, aby byly minimálně 5-ti hodinové. Značně se omezuje přísun sacharidů i škrobů s vysokou glykemickou zátěží – povolují jen limitovaný počet kusů ovoce a individuálně stanvenou gramáž celozrnných 100% žitných produktů na den. Důraz je kladen na dostatečný přísun kvalitních bílkovin s vysokou biologickou hodnoutoui dávky a druh olejů. Složení potravy příznivě ovlivňující produkci inzulínu, načasování příjmu potravy ve vztahu k syntéze melatoninu a mnohá další opatření zohledňující metabolické procesy v těle, která pomáhají snížit inzulínovou rezistenci a zátěž na trávící orgány. Jedním z nedílných pravidel Metabolic Balance je například i začínat jídlo jedním či dvěma sousty bílkoviny a mnohé další. Díky struktuře a ucelenosti individuálních jídelníčků se poradce nemusí s klientem věnovat řešení otázky typu: Tak co mám tedy vlastně jíst?. Výživoví poradci jsou pak především vyškoleni k tomu, co kontrolovat, jak reagovat na další individuální rozdíly klientů a vhodně modifikovat základní program za nestandardních situací, jako jsou sportovní výkon, stagnace hubnutí, udržení svalové hmoty apod. Důležitým aspektem může být i práce s dogmaty a svazujícími starými vzory myšlení, hledání hlubších příčin problémů a nových vzorců. Poradci provádí klienta v minimálně 7 individuálních schůzkách všemi 4 fázemi programu: přípravnou, přísnou, přechodovou a udržovací. Jak již názvy napovídají, jsou jednotlivé fáze různě odstupňované, přičemž by fáze udržovací měla být vlastně tvalou změnou stravovacích návyků.

Nedílnou součástí jsou i praktické rady, jak vhodně připravit jídla a upravovat potraviny. Za tímto účelem probíhají i nesčetné kurzy vaření pro poradce Metabolic Balance i jejich klienty.