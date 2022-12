Pálivé jídlo má dlouhou tradici v mnoha světově proslulých kuchyních - v mexické, indické, vietnamské... Třeba zrovna v takovém Mexiku, odkud pocházejí ty nejpálivější chilli papričky, panuje názor, že jídlo, aby chutnalo, musí pálit. Jinak nestojí za nic.

Ostrá jídla si získala oblibu hned z několika důvodů. V první řadě pro svůj antibakteriální účinek. Tato vlastnost se hodí zvlášť v zemích, kde celý den paří sluníčko, teploty neklesnou pod třicet stupňů a potraviny se rychleji kazí.

Další neopomenutelnou výhodou pálivých pokrmů je skutečnost, že umí výrazně zlepšit náladu. Při jejich konzumaci se v mozku vyplavují endorfiny a konzument se pak cítí jako na obláčku.

A nakonec... Věděli jste, že ostrá jídla umí díky schopnosti zvané termogeneze pořádně zahřát a nastartovat metabolismus?

Sečteno, podtrženo: když si jídlo trochu přiostříte, nejenže zhubnete, ale ještě k tomu budete šťastná. Hubnutí s úsměvem, co víc si přát? A jak hubnutí vlastně funguje?

Právě ta zmíněná termogeneze napomáhá výrazně při hubnutí. Pálivé látky (jako například kapsaicin v chilli papričkách) přispívají k tvorbě tepla v těle. Naše tělo, aby zase vychladlo, spotřebuje víc energie, což znamená víc kalorií než normálně. A tento zahřívací proces vede rovněž k rychlému spalování tuků. K tomu je ale potřeba pít hodně neperlivé vody a neslazeného čaje.

Že je na vás chilli a wasabi příliš ostré? Ani to není problém, existují totiž i jemnější pomocníci. Připravili jsme pro vás několik pikantních receptů, kterými se můžete inspirovat. Vhodné je k dietě také zařadit nějaký ten pohyb, už jen půlhodinka rychlé chůze denně dokáže divy. Zkuste to, teď je na to ideální doba. Zahřát se potřebujete a že při tom uděláte něco pro svou figuru i zdraví, je vlastně bonus.