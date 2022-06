Každé setkání, každý doušek s WILOMENNOU, je intenzivním a neodolatelným zážitkem, který chcete sdílet s lidmi, co milujete. A není divu, všechna vína zde vznikají s minimálním zásahem a bez zbytečných přídavků. A právě tím získávají svou exkluzivní chuť, na kterou si velmi rychle přivyknete. Ovšem stejně jako každá sezóna má svoji typickou teplotu, barvy a atmosféru, tak i vína mají svá období, kdy je nejlepší čas je otevřít, vychutnávat a užít si je dosyta všemi smysly. A právě nyní nastal čas na vína růžová.

A zrodilo se růžové

Jak vlastně vzniká růžové víno? „Vyrábí se z modrých moštových odrůd. Délka macerace, při které se uvolňuje barvivo ze slupek, zásadně určuje výslednou barvu,“ vysvětluje Kateřina Mikulíková z vinařství WILOMENNA. Výsledné víno se také odvíjí od typu dané odrůdy.

Ve vinařství v nabídce naleznete Modrý Portugal rosé 2021, Mystery rosé 2019 a Svatovavřinecké rosé 2021 z 60ti letých keřů. Každé je trochu jiné, ovšem všechny spojuje nejen růžová barva, ale typická chuť zrozená v hlubinách země na vulkanickém podloží, protože vinná réva je zde vysazená unikátním způsobem, který jí umožňuje hlubší zakořenění a díky tomu přijímá více minerálů.

Do páru s jídlem

Pro svoji lehkost a svěžest se obecně růžová vína hodí ke všem lehkým jídlům, a proto jsou v tomto ročním období velmi oblíbená. S vyššími teplotami by však měly stoupat nároky na to, jak vychlazené by se růžové víno mělo servírovat. „Růžová vína se podávají ještě chladnější než bílá, optimální je cca 8 stupňů,“ doporučuje Kateřina Mikulíková.

A s čím tedy růžové víno párovat, když se bude servírovat s jídlem? „Suché rosé (do 2 gramů zbytkového cukru) z odrůd Svatovavřinecké či Frankovka mají obecně výraznější obsah kyselin. Taková vína doporučuji párovat se zeleninovým salátem s kuřecím masem,“ potvrzuje Kateřina Mikulíková. V případě, že je čas na sladké, rosé s větším obsahem cukru výborně ladí s lehkými ovocnými dezerty, ideálně se sorbety.

Vína z vinařství WILOMENNA můžete pořídit přímo ve sklípku v Chlumčanech, otevřeno je každý den, nebo je možné koupit také online na e-shopu wilomenna.cz.