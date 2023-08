Grilování bez jediné chybičky

K dokonalé letní pohodě neodmyslitelně patří vůně grilování. Ať už jste milovníci šťavnatých steaků, pořádných burgerů nebo si rádi vychutnáte lehkou rybu, barbecue promění i běžnou večeři ve společenskou událost. Dnes už k tomu navíc ani nepotřebujete ani zahradu. Díky kvalitním stolním kontaktním grilům si oblíbené pochoutky snadno připravíte i v malém bytě nebo na terase či balkóně. Pozor si dejte jen na základní chyby během grilování, kterými se můžete ochudit o dokonalou chuť připraveného pokrmu. Na co si dát pozor, abyste si jej naplno užili?

Gril třeba rozehřát

Než vložíte maso na rošt, nechte gril rozehřát. Pokud byste suroviny vyskládali na studený povrch, bude se vám hůře kontrolovat rovnoměrné propečení. Během grilování také neplatí rovnice, že čím vyšší teplota, tím dříve bude jídlo hotové. Tímto postupem maso akorát na povrchu spálíte, zatímco uvnitř zůstane syrové.

Teplotu držte pod kontrolou

Nedostatečně předehřátý gril není jediným problémem, se kterým se můžete při nastavování teploty potýkat. Nerovnoměrné propečení způsobují také teplotní výkyvy během grilování. To může nastat u starších typů stolních grilů, které mají topná tělesa umístěná pod grilovací deskou.

TIP: Tento nedostatek elegantně řeší kvalitní moderní kontaktní grily Sage BGR820 a BGR840, které mají topné těleso zabudované přímo do desky. Zároveň se v nich nacházejí senzory, které detekují pokles teploty, například po položení chladnějšího masa. Ty následně zvýší teplotu grilu tak, aby ji srovnaly na ideální stav, a zároveň zůstala zachována kvalita jídla.

Buďte trpěliví, maso potřebuje čas

To platí už před samotným grilováním. Maso vytáhněte z ledničky alespoň hodinu před tím, než jej začnete péct, a nechte odležet. Při vložení na gril by mělo mít ideálně pokojovou teplotu. Během grilování na něj nespěchejte. Celý proces neurychlíte ani častým obracením, ani pícháním do masa vidličkou. Tím akorát způsobíte ztrátu šťavnatosti a poškodíte jeho texturu. Jakmile se maso upeče, je zvláště důležité jej před konzumací nechat odpočinout alespoň tři minuty, aby se šťáva a chuť mohly rovnoměrně rozprostřít skrz celou porci a nedošlo k jejich ztrátě hned po prvním nakrojení. Zbytkové teplo v mase se totiž po vyndání z grilu stále odpařuje.

TIP: Pokud nevíte, jaká je ideální teplota pro vámi zvolený druh masa, existuje jednoduché řešení. Moderní chytré grily, jakým je například smart gril BGR840 značky Sage, mají zabudovanou teplotní sondu. Ta kontroluje teplotu masa, které zvolíte na displeji (na výběr je hovězí, jehněčí, vepřové, kuřecí a ryba), a to včetně typu přípravy od krvavého po propečený steak. Díky tomu máte jistotu, že maso bude dokonalé uvnitř i na povrchu.

Nepřidávejte omáčky na maso během grilování

Zejména pokud mají vysoký obsah cukru. Ten totiž při kontaktu s grilem rychle karamelizuje, což může způsobit spálení masa na povrchu. Počkejte, až bude maso správně udělané, a přidejte omáčky až před samotnou konzumací.

Čistěte pravidelně svůj gril

Byť se tato rada zdá naprosto samozřejmá, mnoho lidí ji stále podceňuje. Částečně máme pro tuto chybu pochopení – po dobrém jídle se málokomu chce pustit do nádobí. Jenže staré zbytky či spáleniny negativně ovlivňují chuť. Velkou výhodu v tomto ohledu mají elektrické grily s odnímatelnými deskami.

TIP: Grily Sage BGR820 či Sage BGR840 mají desky s nepřilnavým povrchem, které lze jednoduše vyndat a bez starosti dát do myčky. Nastavitelný sklon grilu také zajišťuje, že vypečený tuk odtéká do odkapávací misky, a tak je jeho čištění ještě jednodušší.