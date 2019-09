Písně štěstí

Léto v trapu, počasí připomíná sychravý nečas, jenž nás zanedlouho čeká, večery se krátí, pro psychiku nic moc příjemného. Ať už vás trápí jakékoliv chmury, máte dvě možnosti. Buď se v nich chvilku potrápit, nebo je zahnat pryč. A hudba je v tomto případě ideálním pomocníkem.

Funguje totiž jako nakopávač dobré nálady a zahání deprese. Koktejl dobré nálady si spolehlivě namícháte například songem Pharella Williamse - Happy, ten je sázkou na jistotu. Dále je to Tina Turner - Proud Mary, Shania Twain - Man! I Feel Like A Woman, Cher - The Shoop Shoop Song, nebo hit od britské rockové kapely Toploader - Dancing in the Moonlight.