Ingredience 200 g červené řepy

400 g brambor

1 vejce

1 lžíce hladké mouky

1 stroužek česneku

sůl

50 ml olivového oleje Na salát:

1 jablko

2 karotky

1/4 čerstvého bílého zelí

2 stonky řapíkatého celeru

3 lžíce majonézy 100 ml kefíru

1/2 svazku pažitky

50 g pekanových ořechů

1. Řepu i brambory omyjeme, vložíme do vroucí vody a vaříme asi 10 minut. Brambory do poloměkka, řepa musí být jen lehce ovařená. Necháme vychladnout. Pak brambory i řepu oloupeme a nahrubo nastrouháme do mísy.



2. Přidáme vejce, mouku, prolisovaný česnek a podle chuti sůl. Na pánvi rozehřejeme olej. Sběračkou nabereme směs, rozprostřeme ji přes celou pánev jako když pečeme bramboráky a opečeme z obou stran dokřupava. Stejně uděláme i další placky.

3. Jablka omyjeme, rozkrojíme na poloviny, vyřízneme jádřinec a nakrájíme na jemné plátky. Karotky oškrábeme a nakrájíme na kolečka. Zelí a řapíkatý celer na kousky. Všechno přendáme do mísy a zamícháme. Rozšleháme majonézu s kefírem a promícháme se salátem. Na talíře položíme křupavé rösti, přidáme salát a ozdobíme nasekanou pažitkou a pekanovými ořechy.