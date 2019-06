Ingredience 250 ml smetany ke šlehání

150 g moučkového cukru 4 žloutky 500 g měkkého tvarohu ve vaničce 50 ml vaječného likéru 1 sáček vanilkového cukru 50 g koktejlových nebo kompotovaných třešní 1 lžička citronové šťávy 2 dortové oplatky koktejlové třešně na ozdobu

1. Smetanu nalijeme do kastrůlku a svaříme s moučkovým cukrem. Odstavíme, necháme mírně zchladnout (na 80 °C) a vmícháme žloutky. Tvaroh dáme do misky a přidáme smetanu se žloutky, kterou přecedíme přes husté sítko. Vše dobře promícháme a směs rozdělíme na polovinu.



2. Do jedné poloviny tvarohové směsi vmícháme vaječný likér a vanilkový cukr. Třešně bez pecek rozmixujeme a přidáme do druhé poloviny spolu s citronovou šťávou. Každou směs dáme do kovové misky a uložíme do mrazničky.

3. Když začnou směsi tuhnout, rozetřeme na jednu dortovou oplatku nejdříve třešňovou zmrzlinu a na ni zmrzlinu s vaječným likérem. Zakryjeme druhou dortovou oplatkou a necháme asi dvě hodiny mrazit. Pak nakrájíme na řezy, ozdobíme a ihned podáváme.