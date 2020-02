Ingredience 2 hrušky

1 citron

250 g krupicového cukru

1 svitek skořice

2 lžíce másla

100 g rýže arborio

500 ml mléka

100 g kvalitní tmavé čokolády

nasekané mandle na zdobení

1. Hrušky oloupeme, rozpůlíme a zbavíme jádřinců. Namočíme je do studené 250 ml vody, do které jsme vymačkali celý citron. Do rendlíku nalijeme 750 ml vody, 210 g cukru a svitek skořice. Přivedeme k varu a jakmile se cukr rozpustí, přidáme i hrušky. Vaříme je asi 15 minut, pak je necháme stát v rendlíku, aby natáhly chuť.



2. Mezitím v hrnci necháme rozpustit máslo a orestujeme na něm rýži. Přilijeme část mléka a přivedeme k varu. Postupně mléko přidáváme, až ho rýže zcela vsákne a bude měkká. Do horké rýže vmícháme čokoládu, 40 g cukru a necháme vše rozpustit. Hotové rizoto podáváme s okapanými hruškami a posypané plátky mandlí.